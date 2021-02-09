Утвержден стандарт участия граждан в развитии городской среды

Активным гражданам предстоит более широко вовлекать жителей в работу по благоустройству городов, а муниципальным чиновникам - научиться работать с общественным мнением. Такой вывод сделали эксперты по итогам пилотного внедрения "Стандарта вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды", который в конце января был утвержден Минстроем РФ.

Документ был разработан министерством с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и опубликован весной 2020 года. С июля по декабрь 2020 года он тестировался в 20 российских регионах, в число которых вошли Калининградская, Ленинградская, Мурманская и Новгородская области. Как сообщили в пресс-службе Минстроя, за эти месяцы показатель вовлеченности жителей этих регионов в развитие городской среды в среднем вырос на 43 процента.

Документ представляет собой "шпаргалку" с пошаговым алгоритмом действий. Его цель - облегчить процесс сбора мнений и отзывов и побуждать граждан участвовать в отборе проектов. В стандарте описываются более 20 форматов работы - фокус-группы и глубинные интервью, лекции и экскурсии, воркшопы, инициативное бюджетирование, государственно-частное партнерство и другие варианты.

- Стандарт - это набор рекомендаций, как горожане смогут участвовать в принятии решений по вопросам городской среды, - отметила Татьяна Журавлева, руководитель Центра городских компетенций АСИ. - Разработанные правила пока касаются только общественных пространств. Они описывают механизмы работы для всех этапов проекта - от инициативы по созданию того или иного объекта до его эксплуатации. Эти методические рекомендации максимально полезны для всех заинтересованных сторон: местных администраций, жителей, предпринимателей, проектных организаций, архитекторов, урбанистов, общественных объединений.

По ее мнению, это позволит сформировать в городах и поселках сообщества активистов, заинтересованных в развитии своих населенных пунктов. Их совместная работа с муниципалитетом позволит повысить качество разрабатываемых городских проектов, архитектурных и планировочных решений.

Эксперты практически единогласно заявляют о необходимости и важности подобного документа, поскольку взаимодействие властей с гражданами и учет их мнений во многих случаях оставляет желать лучшего.

- Руководство городов не всегда осознает, что с людьми нужно разговаривать, объяснять, почему принимается то или иное решение, - считает председатель Союза строителей Мурманской области Николай Бережной. - Нередко у нас бывает так: разрабатывается тот или иной проект по благоустройству и лишь после этого начинается выяснение, как к нему относятся жители. Тогда как необходимо вначале выяснять потребности населения и лишь затем разрабатывать проекты, опираясь на полученную информацию. Это требует совсем иного уровня обратной связи между властью и обществом. И он вполне достижим, особенно с учетом онлайн-технологий, нужно только приложить старание.

Выяснилось, что вовлечение широких кругов жителей городов и поселков в их развитие служит хорошим показателем профессионализма властей на местах и вскрывает многие проблемы. Здесь особенно важен уход от формалистики, так как в этом случае она очень раздражает граждан и отбивает у них желание взаимодействовать с городскими властями.

- Например, в Мурманске обсуждается проектирование набережной в районе моста через Кольский залив, - отмечает декан факультета дизайна и рекламы университета "Синергия" Татьяна Ашутова. - Но мост довольно далеко отстоит от жилых районов города. Возникает вопрос: как люди будут туда добираться? И интересен ли проект набережной всем жителям города? Это необходимо выяснить. Хороший вариант - проведение онлайн-опросов на данную тему. Как показал наш опыт, офлайн-опросы себя не оправдывают, в них принимает участие слишком мало граждан.

Еще один пример приводят научный сотрудник Института географии РАН Мария Гунько, младший научный сотрудник Социологического института РАН Юлия Еременко и преподаватель Миланского политехнического университета Елена Батунова, которые проводили в 2020 году исследование стратегий планирования малых и больших городов России. Ученые отмечают, что существует тенденция "городского сжатия": с 1989 по 2015 год численность населения снизилась в 70 процентах российских городов, а среди малых и средних городов эта доля составила 90 процентов. Меняется демографическая реальность, а значит, меняются инфраструктурная среда городов и инфраструктурные требования. Чтобы сделать жизнь оставшегося населения более комфортной, данные факторы необходимо учитывать, но этого зачастую не происходит.

Правила описывают механизмы работы для всех этапов проекта — от инициативы по созданию объекта до его эксплуатации

Один из таких "сжимающихся" населенных пунктов - город Апатиты Мурманской области. С 1989 по 2015 год он потерял 35 процентов населения. Проанализировав официальные документы, исследователи пришли к выводу, что городские власти не учитывают эту тенденцию. В городе по-прежнему резервируются новые земли под застройку впрок в ожидании инвесторов. Более того, местные власти не осознают масштаба сокращения населения Апатитов - в ходе проводимых интервью некоторые сотрудники были удивлены, узнав, что за минувшие 26 лет город потерял более трети населения. Масштабных проектов трансформации пространства Апатиты не имеют, и в итоге снижается качество городской среды.

- Кроме того, созданный проект необходимо показывать людям на всех этапах реализации, - убеждена Татьяна Ашутова. - Если перед его созданием жителей еще как-то опрашивают, то мне не приходилось встречать примеров, когда общественности показывали бы готовый проект и продемонстрировали, что высказанные пожелания учтены. Безусловно, эти "хотелки" не всегда бывают адекватны, поэтому все участники этой работы должны руководствоваться принципом разумности и здравого смысла.

Еще одна проблема в том, что в муниципальных администрациях практически нет специалистов, которые были бы компетентны в вопросах развития городской среды.

По мнению эксперта, развитие городской среды - это гораздо более глубокий и многосторонний процесс, нежели можно представить на первый взгляд. В определенной мере он результирует работу самых разных отраслей экономики города. Поэтому и для чиновников, и для активистов-общественников необходимы курсы, семинары или хотя бы онлайн-лекции, которые помогли бы им получить недостающие знания. Татьяна Журавлева подчеркнула, что представители АСИ и проектной дирекции Минстроя РФ готовы проводить консультации на тему, как применять инструменты стандарта на территории муниципалитетов.