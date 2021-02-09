В Калининградской области распределили первые субсидии на инжиниринг. Субъектам малого и среднего бизнеса, которые создают промышленные образцы новой продукции или устраняют технологические проблемы, регион компенсировал половину расходов на услуги местных инжиниринговых компаний. Последние признались: благодаря мерам поддержки многие их потенциальные клиенты активизировались и разместили заказы. Что требуется для дальнейшего развития регионального рынка инжиниринга, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Все сыты

Как пояснил министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков, новая программа призвана, с одной стороны, популяризировать услуги местных инженеров. С другой стороны - помочь некрупным компаниям реализовать затратные проекты, связанные с поиском и внедрением высокотехнологичных решений.

Максимальный объем субсидии составляет миллион рублей. По итогам пилотного конкурса региональный центр "Мой бизнес" распределил порядка десяти миллионов между 14 субъектами малого и среднего предпринимательства. Ключевое условие для доступа к мере поддержки - калининградская "прописка" компаний, которые предоставили заявителю инжиниринговые услуги.

Финалистами стали предприятия, работающие в таких сферах, как медицина, строительство, сельское хозяйство, промышленное производство. Софинансирование получил, к примеру, проект по изготовлению и внедрению опытно-промышленного образца автоматизированной вакуумной установки для пропитки кормов. Его реализует Балтийский инжиниринговый центр машиностроения (малое инновационное предприятие Балтийского федерального университета имени Канта) по заказу комбикормового завода из города Знаменска.

Раньше корма для животных и рыб на предприятии опрыскивали масляными и жировыми добавками с помощью специального распылителя. Но продукция пропитывалась неравномерно, и с этой проблемой промышленники пришли к инженерам. Решением стало инновационное устройство, которое вводит масла и жиры в корм под воздействием вакуума. Новая технология существенно повысит качество и конкурентоспособность финальной продукции.

- Софинансирование в рамках первого конкурса получили восемь наших технологических партнеров, - рассказывает директор Балтийского инжинирингового центра машиностроения Александр Попов. - В ряде случаев новая мера поддержки стала важным толчком к началу активных действий. Мы и раньше обсуждали эти проекты, но возможность компенсировать половину затрат, которая появилась у калининградских предприятий, ускорила их реализацию. Конечно, хотелось бы, чтобы максимальная сумма компенсации была увеличена. Серьезные проекты по внедрению инновационных установок, модернизации производственных линий стоят от пяти миллионов до нескольких десятков миллионов рублей. Однако и в текущем виде субсидии произвели существенный стимулирующий эффект. Кроме того, было бы замечательно, если бы появились новые меры поддержки, связанные с проведением комплексного аудита промышленных предприятий. Это, с одной стороны, даст мощный толчок развитию рынка инжиниринга. С другой стороны, у региональных властей появится стопроцентное понимание, в каких инженерных решениях и каких технологиях нуждается калининградская промышленность.

Кредит под залог интеллекта

В числе инжиниринговых центров, партнеры которых получили региональные меры поддержки, оказалась калининградская лаборатория дизайна, инжиниринга и производства "ДЕМЛАБ". Это группа молодых инженеров и разработчиков, специализирующаяся на доведении инновационных идей до стадии производства.

- В принципе, к нам может прийти любое предприятие или физическое лицо, желающее получить какой-то инновационный продукт, - поясняет генеральный директор инжиниринговой компании Алена Максименко. - Наши специалисты, опираясь на задумку партнера, разработают дизайн, начинку, напишут софт. Так произошло с двумя клиентами, которые получили региональные субсидии. Для одной компании, специализирующейся на производстве локальных очистных сооружений, мы создаем опытные образцы контроллера для установки очистки стоков. Другая компания, которая занимается производством и продажей контейнеров для таблеток, получила антивандальный дозатор для бесконтактной подачи антисептических средств. Подобные устройства производятся в других странах, но отечественных аналогов ранее не существовало.

В инжиниринговой компании надеются, что возможность компенсировать до половины затрат привлечет на рынок высокоинтеллектуальных разработок новых клиентов. И что в перспективе их партнеры смогут получить компенсацию не только на стадии инженерных изысканий и создания опытно-промышленных образцов, но и на стадии постановки первой партии на производство.

Помощь некрупным компаниям позволила реализовать затратные высокотехнологичные проекты

- Мероприятия, связанные с запуском новой линии, связаны с существенными финансовыми и временными затратами, - продолжает Алена Максименко. - Необходимо подобрать производственную площадку, заключить договоры с поставщиками всех комплектующих, организовать поставку пробных партий в Калининградскую область, затем подготовить документы о российском происхождении продуктов. Если создать опытный образец реально за два-три месяца, на организацию его производства может уйти от полугода до нескольких лет. При этом расходы, связанные с выпуском первой партии, не подлежат субсидированию в рамках новой программы. Надеюсь, в будущем регион учтет этот момент. Также хотелось бы, чтобы определенные меры поддержки были доступны не только клиентам инжиниринговых компаний, но и самим инжиниринговым центрам. Главная ценность нашей лаборатории - это сотрудники, дорогостоящей аппаратуры у нас нет, недвижимости тоже. Не имея залогового имущества, мы не можем получить кредит на реализацию собственных проектов. Было бы замечательно, если бы мы смогли взять льготный заем, к примеру, под залог интеллектуальной собственности.

Инженеров посчитают

Кроме того, по словам Алены Максименко, для регионального рынка инжиниринга важна информационная поддержка. Некоторые калининградские промышленные предприятия размещают свои заказы на территории Центрального федерального округа просто потому, что не знают о существовании местных инжиниринговых центров.

Как отмечает директор фонда "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области" Кирилл Лило, такая работа уже ведется. В ближайший месяц регион организует информационную кампанию о деятельности инжиниринговых центров, предложив им прислать данные о себе и о своих проектах. Расширенный итоговый перечень разместят на портале областного центра "Мой бизнес".

- Отдельными галочками мы отметим команды, уже реализовавшие проекты, которые поддержал регион, - комментирует ситуацию Кирилл Лило. - В результате мы сможем предоставить предприятиям, которые желают получить софинансирование затрат на инжиниринг или просто придут к нам с какой-то инновационной идеей, полный список калининградских команд, способных эту идею реализовать. Стоит также отметить, что инжиниринговые центры и их технологические партнеры, попадая на площадку "Мой бизнес", начинают пользоваться иными инструментами развития, такими как поддержка экспортно ориентированных компаний, популяризация своей деятельности через рекламу и продвижение в социальных сетях, создание сайтов и так далее.

Тем временем регион продолжает получать обращения за софинансированием - и от тех компаний, которые уже компенсировали часть затрат на инжиниринг, и от новых заявителей.

- Программа оказалась очень востребованной, поэтому ее реализация продолжится как минимум до 2023 года, - подводит итог Дмитрий Кусков.