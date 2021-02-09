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09.02.2021 20:34
Рубрика: Происшествия

Огонь поздно заметили

В Коми пожар в частном доме унес жизни пяти человек
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Сыктывкар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Во вторник в пожаре, который случился в доме по улице Старовского в Сыктывкаре, погибли пять взрослых людей. Справиться с возгоранием удалось двадцати пожарным.

О том, что горит частный дом, стало известно в шесть часов утра. Когда на место прибыли огнеборцы, здание было объято пламенем. Пожарные делали все возможное, чтобы огонь не перекинулся на близлежащие постройки. Локализовали его через два часа, а чуть позже заявили о ликвидации открытого горения. Как прокомментировали в МЧС по Республике Коми, быстрому распространению пламени способствовало позднее обнаружение возгорание - вовремя его никто не заметил и не сообщил.

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В ходе разбора и пролива конструкции пожарные обнаружили сначала три трупа, а потом нашли еще два. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Были установлены и личности погибших - хозяин дома, его супруга, племянник и племянница с гражданским мужем. По предварительным данным, погибшие скончались от отравления продуктами горения, предварительная причина пожара - неисправность электрооборудования.

А в пресс-службе МЧС добавили, что в январе 2021 года в республике произошло 132 пожара. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается значительный рост - тогда зарегистрировали 88 возгораний, в семи из них были погибшие. В 2021 году смертей уже больше. Если говорить о возрасте, то наибольшее число старше 60 лет, пятеро были пенсионерами, трое - лица без определенного места жительства.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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