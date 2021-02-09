В Коми при загадочных обстоятельствах погибла целая семья

Следственный комитет по Республике Коми начал проверку обстоятельств гибели семьи в городе Печоры.

Как сообщают в региональном СК, в квартире были обнаружены тела трех человек: 69-летнего мужчины, его супруги и 32-летнего сына.

Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти будет устанавливаться в ходе судебно-медицинской экспертизы. Также следователи выясняют, как жила эта семья, кто последним из соседей их видел. Изучается также состояние дома, в частности, проверяется, могли ли люди умереть от отравления угарным газом.