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09.02.2021 18:10
Рубрика: Происшествия

В Коми при загадочных обстоятельствах погибла целая семья

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет по Республике Коми начал проверку обстоятельств гибели семьи в городе Печоры.

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Как сообщают в региональном СК, в квартире были обнаружены тела трех человек: 69-летнего мужчины, его супруги и 32-летнего сына.

Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти будет устанавливаться в ходе судебно-медицинской экспертизы. Также следователи выясняют, как жила эта семья, кто последним из соседей их видел. Изучается также состояние дома, в частности, проверяется, могли ли люди умереть от отравления угарным газом.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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