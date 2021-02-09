В Ленобласти должников по алиментам отправят косить борщевик

Власти Ленинградской области нашли оригинальный способ борьбы сразу с двумя очень разными проблемами: борщевиком и алиментщиками. Уничтожение борщевика предложено включить в список общественных работ.

Инициативу уже опробовали в Тельмановском сельском поселении (Тосненский район Ленобласти).

Здесь в прошлом году прошла акция "Не заплатил алименты - скоси борщевик". Должники-алиментщики косили сорняк по берегам реки Ижоры: возле водоемов запрещено его уничтожение химическим методом.

Как сообщают в правительстве Ленинградской области, в 2021 году площадь борьбы с борщевиком в регионе увеличится более чем наполовину.

Работы будут проводиться на площади в 4,2 тысячи гектаров на территории шестнадцати районов. В том числе планируется штрафовать нерадивых собственников земли, допускающих у себя разрастание борщевика.