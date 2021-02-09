В Новгородской области прошел День памяти Достоевского

В городе Старая Русса, в котором находится дом-музей Достоевского, прошел День памяти великого русского писателя. Об этом сообщает пресс-служба Новгородского государственного музея-заповедника.

Старая Русса, которую семья Достоевских выбрала для летнего отдыха с детьми, оставила огромный след в биографии и творчестве писателя. Здесь были написаны романы "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы", Пушкинская речь, статьи для "Дневника писателя".

Этот город, по словам исследователя жизни и творчества Достоевского Игоря Волгина, был единственным, который классик выбрал по собственному желанию. Остальные места жительства за него выбирали обстоятельства или другие люди.

Именно в Старой Руссе в день смерти писателя, 9 февраля, традиционно проходит День памяти Достоевского. Утром в храме Великомученика и Победоносца Георгия отслужили панихиду. Затем в сквере у памятника Достоевскому жители и гости города почтили память писателя, возложили цветы.

Днем в доме-музее открылась выставка "Ф.М. Достоевский в работах художников-иллюстраторов". Экспонаты - это несколько десятков иллюстраций известнейших художников, посвятивших свои работы личности и творчеству великого русского классика.

Среди них - иллюстрации Михаила Ройтера к романам "Униженные и оскорбленные", "Подросток" и "Братья Карамазовы", гравюры Ольги Пен, посвященные "Бедным людям", работы Николая Кофанова, на которых изображены конкретные места Петербурга, связанные с жизнью писателя или его героев. Завершит программу Дня памяти литературно-музыкальный вечер.