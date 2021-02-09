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09.02.2021 16:21
Рубрика: Происшествия

В Петербурге мужчину осудили за ограбление банка с помощью конструктора

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который в августе прошлого года вынес из отделения банка ,jktt пяти миллионов рублей. Ближайшие девять лет мужчине предстоит провести в исправительной колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, мужчине вменялся разбой, когда преступление было совершено с применением предмета, используемого в качестве оружия. Этим предметом стала кнопка от детского конструктора.

На суде мужчина заявил, что его семья испытывает сильные материальные сложности. В августе прошлого года он нашел у дочери большую кнопку от конструктора и зачем-то взял с собой, когда пошел за покупками. По дороге мужчина заглянул в отделение банка и, как он утверждал на суде, спонтанно спросил у кассира есть ли валюта.

Далее мужчина заявил, что хотел бы купить валюту, а увидев деньги, потребовал положить всю наличность в пакет. При этом мужчина угрожал кассиру кнопкой, заявляя, что это взрывное устройство, а в случае невыполнения его требований бомба будет приведена в действие. В итоге петербуржец покинул офис банка, но вскоре был задержан.

Несмотря на то, что у мужчины действительно сложная жизненная ситуация и он принес извинения кассирше, судили мужчину по тяжкой статье. В момент происшествия сотрудники банка были уверены, что их жизни угрожает опасность и ограбление происходит по-настоящему.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Ограбления банков

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