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09.02.2021 13:33
Рубрика: Происшествия

В Петербурге отец накормил 1,5-месячную дочь детской смесью с наркотиками

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в квартире по проспекту Энергетиков следователи задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в том, что он накормил наркотиками свою дочь, которой едва исполнилось полтора месяца, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 156, которая предусматривает ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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По данным регионального СК, мужчина изначально плохо справлялся с ролью отца: вел маргинальный образ жизни, ежедневно пил спиртное в присутствии дочки, а также принимал наркотики.

Несколько дней назад мужчина в очередной раз принял наркотики и решил покормить дочь. При приготовлении детской смеси туда попали наркотики. Отец покормил дочь, малышке сразу стало плохо. Приехавшие на вызов врачи "скорой" госпитализировали ребенка и уже в больнице выяснилось, что причина отравления - наркотики. Девочке оказали помощь, наркотики из ее организма вывели. Именно врачи рассказали полиции о случившемся. По линии МВД данные передали следователям.

Сейчас в региональном СК выясняют, как жила эта семья. В ведомстве не исключают, что будут ставить вопрос о лишении родителей девочки прав на ее воспитание.

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