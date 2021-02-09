В Петербурге открытие новых станций метро перенесли на 2024 год

В Петербурге перенесено открытие новых станций метро, сообщает ТАСС со ссылкой на "Метрострой". Новая дата по контракту - 15 декабря 2024 года.

В частности, переносится открытие станций "Театральная" и "Горный институт" - это продолжение оранжевой ветки метро. Строительство этих станций началось еще в 2013 году и изначально планировалось, что петербуржцы смогут доехать до "Горного института" уже в конце 2019 года. Правда, в 2018 году городские власти сообщили, что компания-подрядчик с опозданием собрала щит для проходки наклонного хода. Кроме того, в 2017 году метростроевцы ударно прокладывали продолжение зеленой ветки метро и рабочих рук просто не хватало. Срок сдачи станций перенесли на 2021, а затем на 2023 год.

Планировалось, что станции будут открыты в 2023 году, но сейчас срок их сдачи перенесен на декабрь 2024 года.

Точно также сдвинуты сроки по открытию двух станций новой коричневой ветки метро "Путиловской" (пересадочная с "Автово") и "Юго-Западной". Работы на ветке также начались в 2013 году.

Коричневая ветка метро имеет огромное значение для жителей Красносельского района Петербурга. Сейчас здесь ведется масштабное жилищное строительство, при этом нет ни одной станции метро.