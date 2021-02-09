В Петербурге родители спрятали наркотики в одежде четырехлетнего сына

В Петербурге полицейские задержали супругов, которые перевозили синтетические и растительные наркотики. Запрещенные вещества родители спрятали в одежду своего четырехлетнего сына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Супругов задержали на улице Ташкентской. Они ехали в автомобиле, правда, по встречной полосе. Машина попала в поле зрение инспекторов ГИБДД, те попросили остановиться.

За рулем находился отец ребенка. Сотрудник ГИБДД начал задавать ему типовые вопросы, в том числе, перевозят ли супруги запрещенные вещества. Мужчина ответил невнятно и сотрудника ГИБДД зародились нехорошие подозрения. Водителя отправили на медицинское освидетельствование, а затем в отдел полиции. Туда же привезли женщину с ребенком.

Наркотики нашлись в одежде мальчика.

Сейчас в отношении супругов возбуждено уголовное дело, им вменяют незаконное приобретение и хранение наркотиков. Муж и жена все еще находятся в полиции. А ребенка забрала к себе бабушка.