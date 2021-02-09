В Вологде ушел из жизни известный актер и режиссер Анатолий Михасик

В Вологде ушел из жизни известный актер и режиссер Анатолий Иванович Михасик. Ему было 76 лет. Он проработал на областных сценах более полувека.

О смерти одного из любимых актеров во вторник сообщили в Вологодском театре для детей и молодежи, где он служил с 2007 года. Свою творческую деятельность Анатолий Михасик начал с Вологодского драматического театра, где он стал работать с 1968 года.

Кроме профессиональной деятельности, Анатолий Иванович более 30 лет руководил любительским театром "Визави". А еще был бессменным Дедом Морозом.

О дате прощания с артистом сообщат дополнительно.