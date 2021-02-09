Бюджет Кубани на 2021-2023 годы планируется увеличить на 27,5 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес в Законодательное собрание Кубани предложения по уточнению регионального бюджета на ближайшие три года. Депутаты рассмотрят их на февральской сессии.

- Больше всего дополнительных средств предусматривается на этот год. Считаю, что нужно уже сейчас увеличить "вес" многих краевых программ, а значит - сделать больше для развития инфраструктуры Кубани. И такая возможность у нас есть, - рассказал журналистам губернатор. - Объем привлеченных банковских кредитов при этом планируем уменьшить на 10,3 млрд рублей.

Глава Кубани уточнил, что дополнительные средства, прежде всего, предусмотрены на развитие социальной инфраструктуры. Планируется увеличить финансирование строительства школ, детских садов, многофункциональных спорткомплексов, центров единоборств.

Вениамин Кондратьев акцентировал, что в бюджете планируют увеличить финансирование мер поддержки инвесторов.

На субсидирование процентных ставок по банковским кредитам для реализации новых инвестпроектов на три года предлагается предусмотреть 920 млн рублей, из них на 2021 год - 200 млн рублей.

- Кроме того, мы продолжаем решать проблемы обманутых дольщиков. Планируем заложить в бюджете 1,7 млрд рублей в качестве взноса в федеральный фонд защиты прав дольщиков на ближайшие три года. Это позволит привлечь свыше 6 млрд федеральных средств и завершить самые сложные долгострои, - сказал Вениамин Кондратьев.