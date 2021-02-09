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09.02.2021 11:41
Рубрика: Власть

Бюджет Кубани на 2021-2023 годы планируется увеличить на 27,5 млрд рублей

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес в Законодательное собрание Кубани предложения по уточнению регионального бюджета на ближайшие три года. Депутаты рассмотрят их на февральской сессии.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

- Больше всего дополнительных средств предусматривается на этот год. Считаю, что нужно уже сейчас увеличить "вес" многих краевых программ, а значит - сделать больше для развития инфраструктуры Кубани. И такая возможность у нас есть, - рассказал журналистам губернатор. - Объем привлеченных банковских кредитов при этом планируем уменьшить на 10,3 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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Глава Кубани уточнил, что дополнительные средства, прежде всего, предусмотрены на развитие социальной инфраструктуры. Планируется увеличить финансирование строительства школ, детских садов, многофункциональных спорткомплексов, центров единоборств.

Вениамин Кондратьев акцентировал, что в бюджете планируют увеличить финансирование мер поддержки инвесторов.

На субсидирование процентных ставок по банковским кредитам для реализации новых инвестпроектов на три года предлагается предусмотреть 920 млн рублей, из них на 2021 год - 200 млн рублей.

- Кроме того, мы продолжаем решать проблемы обманутых дольщиков. Планируем заложить в бюджете 1,7 млрд рублей в качестве взноса в федеральный фонд защиты прав дольщиков на ближайшие три года. Это позволит привлечь свыше 6 млрд федеральных средств и завершить самые сложные долгострои, - сказал Вениамин Кондратьев.

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