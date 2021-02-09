Хуснуллин раскрыл содержание программы развития Крыма до 2025 года

Новая, продленная до 2025 года редакция федеральной целевой программы развития Крымского полуострова позволяет планировать реализацию объектов сразу на пятилетку, что особенно важно в рамках инвестиционно-строительного цикла, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

С 2021 по 2025 год будет построено 554 объекта, из которых 489 уже возводятся. "Сумма порядка 593 миллиардов, и это позволит комплексно решить практически все основные вопросы сегодня в Крыму", - уверен зампред правительства.

Для нормального водоснабжения полуострова в программе запланировано около 65 мероприятий, которые подразумевают добычу воды, ее очистку, доставку до всех населенных пунктов с учетом перспективы развития Крыма.

Важным блоком ФЦП является строительство социальной инфраструктуры. "Всего за этот период планируется построить 164 социальных объекта. Это и садики, и школы, и ремонт крупный, и поликлиники. Это то, что жители полуострова Крым ждут", - отметил Хуснуллин.