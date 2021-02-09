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09.02.2021 11:00
Рубрика: Власть

Хуснуллин раскрыл содержание программы развития Крыма до 2025 года

Текст: Владимир Кузьмин

Новая, продленная до 2025 года редакция федеральной целевой программы развития Крымского полуострова позволяет планировать реализацию объектов сразу на пятилетку, что особенно важно в рамках инвестиционно-строительного цикла, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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С 2021 по 2025 год будет построено 554 объекта, из которых 489 уже возводятся. "Сумма порядка 593 миллиардов, и это позволит комплексно решить практически все основные вопросы сегодня в Крыму", - уверен зампред правительства.

Для нормального водоснабжения полуострова в программе запланировано около 65 мероприятий, которые подразумевают добычу воды, ее очистку, доставку до всех населенных пунктов с учетом перспективы развития Крыма.

Важным блоком ФЦП является строительство социальной инфраструктуры. "Всего за этот период планируется построить 164 социальных объекта. Это и садики, и школы, и ремонт крупный, и поликлиники. Это то, что жители полуострова Крым ждут", - отметил Хуснуллин.

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