Житель Ростовской области Борис Талпа собрал коллекцию из 1600 кирпичей и 1300 видов песка со всего мира. Коллекционер создал сайт, где разместил фото и описание всех экспонатов и планирует издать первую в мире кирпичную энциклопедию, работа над которой практически завершена.

Самому древнему кирпичу в коллекции Бориса Талпы почти четыре тысячи лет. Фото: Тагир Раджавов

Свой первый трофей ростовчанин добыл еще в школьные годы - в 1969 году, с места захоронения знаменитого завоевателя Тамерлана, во время экскурсии в Самарканд.

Кстати, через много лет тот кирпичик, покрытый разноцветной глазурью, помог Борису Талпе разработать технологию глазурирования современных кирпичей, с помощью которой теперь их можно изготовить любого цвета.

После окончания вуза молодой геолог вошел в команду специалистов Ростовского государственного университета (ныне Южный федеральный университет), которая помогала наладить в стране производство качественного кирпича. С запуска каждого кирпичного производства, а их было более двух десятков, ученый привозил по образцу продукции. Так было положено начало его коллекции.

- Стал зарабатывать - начал путешествовать. Привозил из-за границы в качестве сувениров ...местные кирпичи и пески. Потом стал целенаправленно изучать историю стран и городов, развития керамической промышленности в мире, чтоб выбрать, куда ехать. На языке геологов проводил предполевую подготовку, - рассказывает ученый.

Немало экспонатов, в основном это колбы с песком, Борис Талпа хранит у себя дома, но большая часть кирпичей находится в здании Института наук о Земле ЮФУ.

Самому древнему кирпичу из коллекции ростовчанина почти четыре тысячи лет. Он из Карнакского храма в Египте. Россиянину его подарили участники научной экспедиции ЮНЕСКО, занимавшиеся реставрацией древнеегипетской святыни.

Есть в коллекции немало отечественных, но не менее интересных экспонатов. Среди них - огнеупорный кирпич с Дальнего Востока, из топки потопленного японского военного корабля.

- Если бы не такие кирпичи, которыми японцы выкладывали печи для производства оружия и котлы на кораблях, Япония никогда не ввязалась бы в войну, - считает исследователь.

Еще один дальневосточный образец - с завода купца Алексея Старцева, который сыграл большую роль в налаживании деловых связей России и Китая, благодаря китайским и японским друзьям создав собственные производства огнеупорного кирпича и фарфора.

На большинстве экспонатов - фирменные знаки производителей. Например, подкова. Такие кирпичи производили на заводах графа Сергея Спечинского, известного своей страстью к кавалерии и лошадям.

- Что интересно, после того как подкова появилась на графской продукции, объемы его продаж выросли вдвое, - утверждает коллекционер.

На отдельном стенде - образцы дореволюционного российского кирпича с отпечатками лап различных животных, в основном домашних, которые наступили на него при застывании стройматериала.

Привлекает внимание экспонат, на котором отпечатались детские ножки почему-то с четырьмя пальцами вместо пяти.

- Долго ломал голову над этой загадкой. Но все же ответ нашелся - это ножки куклы. Ведь раньше церковь запрещала делать игрушки по образу и подобию человека, поэтому они должны были чем-то отличаться от нас. Поэтому кукол делали с четырьмя пальцами на ногах и руках, - продолжает коллекционер.

Увековеченные в кирпиче отпечатки детских ножек оказались кукольными. Фото: Тагир Раджавов

Все добытые трофеи Талпа тщательно исследует и размещает их фото и описание на своем сайте "Кирпичная библиотека", где можно прочитать любопытные выводы по истории строительства самих зданий, частичка которых оказалась в его руках.

Так, в результате изучения кирпича из кладки Карнакского храма и песка возле египетских пирамид у ростовского ученого родилась собственная теория их строительства.

- Моя гипотеза постройки пирамид отличается от общеизвестной. Они построены из плитчатых известняков, представляющих собой пласты одинаковой толщины, между которыми - песок. Можно отламывать пласт за пластом и переносить их, они будут иметь ровную поверхность. На мой взгляд, место, где расположен Сфинкс, было карьером, откуда и брался материал, - известняковые плиты. Мнение, что строители возили его издалека, на мой взгляд, ошибочно.

То, что египтяне где-то добыли колонны диаметром 4-5 метров, чтобы построить Карнакский храм, тоже миф. Думаю, они выкладывали форму наподобие кирпичного колодца, внутрь заливали бетон (смесь из камня, извести и песка) и оштукатуривали. Для этого не нужно никакой сложной техники.

Самый дорогой и памятный для ученого экспонат - это не кирпич, а песок из Антарктиды. Долгое время он был для Талпы недостижимой мечтой. А появился в его коллекции в качестве новогоднего подарка. В прошлом году один из центральных телеканалов показал о ростовском коллекционере сюжет, в котором исследователь рассказал, что мечтает об антарктическом песке. Выпускница ЮФУ, бывшая студентка Талпы, увидевшая репортаж, связалась с другим выпускником вуза, находившимся в тот момент в научной экспедиции на Южном полюсе. И к этому Новому году ростовчанин получил желанный образец. Теперь, утверждает коллекционер, у него есть песок со всего мира.

Самый дорогой для ученого экспонат - это не кирпич, а песок из Антарктиды

- Антарктический песок отличается от всех других, так как сформировался за счет морозного выветривания: при замерзании вода попадает в мелкие трещины горной породы, разрывает ее до мелких частиц песчаного размера, они получаются не круглыми, а остроугольными, - замечает Талпа.

Самое сложное, признается ученый, не добыть, а вывезти трофей из другой страны. Кирпич из Карнакского храма он провез через границу в ящике с обычными местными кирпичами. Если бы артефакт или песок заметили египетские пограничники, по законам Египта россиянину грозила бы тюрьма. То же самое в Таиланде.

Но в законодательстве большинства стран кирпич или песок не прописаны как исторические предметы, хотя это и частица истории. С некоторых островов за вывоз песка предусмотрен большой штраф и запрет на въезд на их территорию в будущем.

- Как у меня получается вывезти? Это секрет, - говорит Талпа.

По его словам, песок для научных исследований - уникальный объект, он широко используется в различной промышленности. Но песок песку рознь. До сих пор в мире нет единой системы классификации песков, которая необходима при современной глобализации экономики и производства. Борис Талпа намерен разработать такой документ.

- При единой классификации песка, например, каждый сможет оценить пляжи различных отелей - на сколько "звезд" они тянут. Известно, что местный песок на популярных пляжах на Канарских островах далек от идеала, поэтому его везут туда на баржах из Марокко.

Талпа использовал песок для создания технологии производства кирпича под старину.

- Теперь такой кирпич у нас закупают Нидерланды, научившие Россию и всю Европу делать кирпичи, - делает акцент коллекционер.

По его мнению, сегодня очень актуально не только строить здания из кирпича, произведенного по возрожденным старинным технологиям, но и восстанавливать старые здания из отреставрированных "родных" кирпичей.

Кстати

Во всем мире охотников за кирпичами называют брик-хантерами, а коллекционеров песка - аренофилами. Первых в России насчитывается около трех тысяч, вторых - не более полусотни.