На Кубани мужчина получил год исправительных работ за убийство собаки

Мостовской районный суд Кубани признал виновным 46-летнего жителя хутора Северный в жестоком обращении с животным и приговорил его к году исправительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В сентябре 2020 года подсудимый заметил, как соседская собака утащила в зубах цыпленка. Рассвирепев, он схватил ее за цепь, а затем повесил на дереве. Вину отягчает то обстоятельство, что жестокая расправа происходила на глазах малолетнего соседа.

"Рассмотрев материалы дела, приняв во внимание тот факт, что подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности и примирился с потерпевшими, а также учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд пришел к выводу о его виновности, - рассказали в пресс-службе суда. - Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием 5% заработка в доход государства".