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09.02.2021 13:13
Рубрика: Происшествия

На Кубани мужчина жестоко избил мальчика за разбросанные игрушки

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

В Краснодарском крае расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью пятилетнему мальчику, заявили в краевом следственном управлении СК РФ.

В правоохранительные органы обратились врачи больницы в Крымском районе. Они рассказали о госпитализации мальчика с переломом бедра и множественными гематомами. По данным следствия, травмы нанес 22-летний парень. Он жил в гражданском браке с женщиной, у которой были двое пятилетних мальчиков, а также их совместная дочь.

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Инцидент произошел 4 февраля в станице Нижнебаканской Крымского района, когда сожительница ушла к своей матери и оставила детей на мужчину.

- Со слов обвиняемого, пятилетний мальчик не стал его слушаться и отказался убирать свои игрушки. По этой причине обвиняемый нанес ребенку не менее двух ударов руками и ногами в область туловища. В результате ребенок получил перелом бедра со смещением, повлекший тяжкий вред здоровью, - рассказали в СК РФ.

Вернувшаяся домой женщина увидела, в каком состоянии находится ее сын, и позвонила своей матери. Та отвезла ребенка в больницу.

Сам же мужчина после случившегося сбежал. Его объявили в розыск и вскоре поймали в Новороссийске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас он находится под стражей. Правоохранители также проверят условия жизни и воспитания детей.

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