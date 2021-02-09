На Кубани в 2021 году на развитие сельских территорий направят более 550 млн рублей

Эти средства пойдут на развитие коммунальной и спортивной инфраструктур, благоустройство зеленых зон сельских территорий в Краснодарском крае. О реализации госпрограммы рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что федеральная программа по развитию сельских территорий для Кубани как для главного аграрного региона России имеет особое значение. В 2021 году на развитие села в регионе направят более 550 млн рублей.

- Нам сегодня, как никогда, важно создавать настолько комфортные условия жизни в сельской местности, чтобы не было причин переезжать в город. Поддерживая село, мы формируем фундамент для развития всего края, обеспечиваем продовольственную безопасность страны, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В прошлом году за счет программы "Комплексное развитие сельских территорий" регион реализовал свыше 50 проектов, в том числе крупных. В Брюховецком районе построили двухэтажный Дворец водных видов спорта, в Белореченском районе - детский сад на 80 мест и спорткомплекс.