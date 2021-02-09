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09.02.2021 14:44

"Ростелеком" начал модернизацию уличного освещения в Тимашевске и Кореновске

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" начал внедрять технологии "умного освещения" сразу в двух городах Краснодарского края. В Тимашевске и Кореновске устаревшие уличные светильники заменят на энергосберегающие, установят новые приборы учета и подключат их к интеллектуальной системе управления наружным освещением. В июне 2021 года, когда работы по этому проекту будут завершены, общее количество светодиодных фонарей, установленных "Ростелекомом" в девяти муниципалитетах Кубани, превысит 40 тысяч.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

"Энергосервисный контракт, который мы заключили с "Ростелекомом", позволяет полностью модернизировать освещение, не задействуя городской бюджет. Новые лампы светят ярче, служат дольше - до 20 лет, а энергии потребляют гораздо меньше, чем привычные ртутные или натриевые фонари. Это немаловажно в ситуации, когда тарифы на электроэнергию растут с каждым годом. Автоматизированная система уличного освещения с энергосберегающими лампами - по-настоящему выгодное и экономичное решение, позволяющее усовершенствовать работу коммунальной сети города и в конечном итоге существенно повысить качество жизни населения", - отметил Николай Панин, глава администрации муниципального образования город Тимашевск.

Фото: ПАО "Ростелеком"
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В Тимашевске появится более 4 300 новых ламп и 100 шкафов управления наружным освещением, а в Кореновске - свыше 2 400 светильников и 86 шкафов. В обоих городах эти элементы объединят и подключат к полностью автоматизированным системам городского освещения. Городские власти смогут контролировать их состояние через интернет с помощью специального интерфейса. Планируется, что интеллектуальные системы освещения сами будут включать и выключать уличные фонари, дистанционно снимать показания приборов учета, отслеживать неисправности в сети и незаконные подключения. Благодаря тому, что данные будут поступать на экраны мониторов в режиме реального времени, диспетчеры смогут оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.

"Появление умного освещения - это первый шаг на пути масштабной реконструкции городской инфраструктуры и дальнейшего развития цифровых экосистем города. В перспективе на фонарных столбах можно будет разместить камеры видеонаблюдения, Wi-Fi-модули, датчики состояния дорожного полотна, кнопки вызова экстренной службы 112 и многие другие устройства", - рассказал Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО "Ростелеком".

Оба инвестиционных проекта "Ростелекома" по модернизации уличного освещения рассчитаны на семь лет, основу их доходности составляет экономия энергоресурсов. В результате применения решений национального цифрового провайдера затраты муниципальных бюджетов снизятся на 60 %, что позволит сэкономить от семи до восьми миллионов киловатт-часов. По окончании срока окупаемости все сэкономленные средства будут поступать в бюджеты обоих городов.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область ЮФО Калмыкия ЮФО Астраханская область «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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