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09.02.2021 20:34
Рубрика: Происшествия

Симферопольца задержали по подозрению в убийстве семилетнего сына

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю

Житель Симферополя задержан по подозрению в убийстве собственного семилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю.

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Трагедия произошла в доме на улице имени Дмитрия Ульянова. По версии следствия, сегодня днем мужчина забрал мальчика из школы, привел его домой, где и совершил преступление в отношении мальчика.

На месте преступления сейчас работают сотрудники следственного отдела по Центральному району Симферополя и следователи-криминалисты. Расследование контролирует руководитель ГСУ Владимир Терентьев, который уже дал подчиненным несколько важных поручений. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

- Устанавливаются все обстоятельства и причины, способствовавшие трагедии, обстановка в семье, - пояснили в пресс-службе ГСУ. - Также будет дана оценка действиям персонала медучреждения, где незадолго до трагедии подозреваемый проходил лечение с диагнозом "психическое расстройство".

На особый контроль взял расследование этого уголовного дела и прокурор республики Олег Камшилов. Надзорный орган проверит исполнение уполномоченными органами законодательства о несовершеннолетних.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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