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09.02.2021 11:47
Рубрика: Общество

Руно позолотят

Ученые взялись улучшить цигайскую породу овец
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 26(8377)
Селекционеры НИИ сельского хозяйства Крыма совместно с заинтересованными фермерскими и племенными хозяйствами полуострова работают над созданием новой линии цигайской породы овец. Специалисты добиваются повышения качественных характеристик шерсти животных, сохраняя при этом мясную продуктивность породы.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Цигайская порода овец - одна из старейших в Восточной Европе и Казахстане, хорошо изучена и пользуется популярностью у животноводов. У нас в стране она культивируется уже больше 100 лет. Сегодня ученые насчитывают в ней девять линий - внутрипородных вариаций, каждая из которых отличается уникальными характеристиками. Крымские ученые поставили амбициозную цель выработать новую, десятую линию, которая будет иметь улучшенные характеристики шерсти.

- Мы создаем модельное стадо, в котором намерены изучить разные варианты породных сочетаний, - рассказал "РГ" заведующий лабораторией НИИ сельского хозяйства Крыма Павел Остапчук. - Толщина шерсти овец цигайской породы варьируется от 38 до 40 микрометров, а этот показатель не совсем отвечает требованиям промышленной переработки. Такие характеристики соответствуют стандарту полугрубой или полутонкорунной шерсти. Те породы, которые мы хотим использовать, имеют более тонкую шерсть, 22 - 25 микрометров.

В результате работы селекционеров крымские овцы тонкорунными мериносами не станут, но качество шерсти, а значит, и ее цена, должны существенно повыситься. Заинтересованность в проекте уже проявили несколько крупных профильных хозяйств полуострова из Черноморского, Раздольненского и Нижнегорского района.

Цигайских ярок для скрещивания с племенными баранами других пород ученым предоставили фермеры. Периодически они самостоятельно пытаются добиться повышения качества овечьей шерсти, но эта работа носит бессистемный характер и не подкреплена научными данными.

- Мы заинтересованы в развитии овцеводства в Крыму, поэтому предоставили своих племенных животных ученым для селекционной работы, - рассказал учредитель племенного хозяйства "Южное крымское овцеводство" Виктор Павлив. - В советское время основным потребителем пряжи из натуральной шерсти была армия, для нее шили шинели, одеяла, форменную одежду, а сегодня все это синтетическое. В Крыму большой туристический комплекс, который мог бы стать потребителем изделий из натуральной шерсти, но в республике нет собственной перерабатывающей фабрики. Мы возим свою продукцию на материк и сдаем немытую шерсть по 45 рублей за килограмм. Это очень низкая цена, поэтому мы хотим повысить качество шерсти, чтобы не сдавать ее за бесценок.

Фермерские хозяйства, участвующие в проекте, первыми получат новые кроссы (сочетания породных линий) животных, но пока эта работа в самом начале. Сейчас отобранные ярки и бараны проходят карантин в опытном хозяйстве института, подбор родительских пар проведут летом, а будущей зимой получат первых ягнят. Однако, чтобы добиться у молодых животных устойчивых признаков, передаваемых по наследству, потребуются годы.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Мы работаем с цигайской породой с 2003 года и за последние 15 лет усовершенствовали три ее линии, - говорит Павел Остапчук. - Мы повысили мясные показатели, а теперь ставим цель разработать новую линию или новый кросс этой породы. Работа займет пять лет. Государство в ней заинтересовано, и это отрадно.

В советское время отрасль овцеводства была одной из ведущих на полуострове. Поголовье превышало миллион животных. В 90-е годы крымское овцеводство переживало не лучшие времена, по словам вице-премьера - министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, с 1985 по 2014 год поголовье овец и коз в республике сократилось в 6,7 раза, или на 934 тысячи голов. Сегодня это направление животноводства снова успешно развивается, постепенно восстанавливая утраченные позиции, а господдержка делает его привлекательным для фермерских и личных подсобных хозяйств полуострова.

Между тем

В 2020 году государство возмещало сельхозтоваропроизводителям расходы из расчета 40 рублей за один килограмм реализованной полутонкорунной или тонкорунной шерсти, но не более 80 процентов затрат на ее производство. В 2019 году в Крыму собрали свыше 500 тонн шерсти. С 2014 по 2019 год поголовье овец и коз в Крыму увеличилось на 9 тысяч животных. В рамках инвестпроектов сегодня в Сакском, Первомайском и Черноморском районе строятся овцеводческие комплексы на 7640 голов.

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