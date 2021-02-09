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09.02.2021 09:38
Рубрика: Происшествия

В Геленджике полицейские накрыли крупную нарколабораторию

Текст: Михаил Сухарев

Сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю вычислили частный дом в Геленджике, где 45-летний мужчина обустроил нарколабораторию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он уже произвел больше 15 килограммов синтетических наркотиков и собирался продавать их на территории города и его окрестностей.

Фото: мвд медиа/ youtube.com
Под Москвой мужчины пытались сбыть свыше 600 свертков с наркотиками

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в домовладении мужчины полицейские обнаружили и изъяли свыше 12 килограммов мефедрона, около 3 килограммов марихуаны, что подтверждено экспертизой, а также предметы, необходимые для изготовления и сбыта наркотических средств, - говорится в сообщении ГУ МВД по Кубани.

По данным правоохранителей, мужчина приехал на Черноморское побережье из другого региона. У него нашли несколько поддельных паспортов, оформленных на разные имена. Также полицейские установили, что наркотики он планировал сбывать, делая закладки.

Против подозреваемого возбудили уголовные дела по части 5 статьи 228.1 и части 2 статьи 228 УК РФ, связанные с незаконным изготовлением и хранением наркотиков, а также покушением на продажу запрещенных веществ. Санкции этих статей предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы. Сейчас мужчина заключен под стражу на время следствия.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с наркотиками РГ-Видео

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