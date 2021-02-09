В Краснодаре судебные приставы закрыли Сенной рынок на 30 дней

В Краснодаре Сенной рынок - один из самых крупных и старейших в краевой столице - закрыт по решению судебных приставов на 30 суток, начиная с 9 февраля. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

С самого утра все двери рынка опечатаны и закрыты, на них стоят пломбы. Как выяснилось, причиной временного закрытия рынка оказалось предоставление торговых мест иностранным гражданам, которые не были зарегистрированы так, как надо. Предписание о приостановлении деятельности рынка выдано Ленинским районным судом Краснодара на основании иска МВД по части 2, статьи18.16. КоАП РФ.

В службе судебных приставов добавили, что пломбы на опечатанных дверях Сенного рынка будут регулярно проверяться. За их повреждение и попытку проникнуть на территорию рынка в тот период, пока он не работает, предусмотрена уголовная ответственность.