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09.02.2021 13:14
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре судебные приставы закрыли Сенной рынок на 30 дней

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодаре Сенной рынок - один из самых крупных и старейших в краевой столице - закрыт по решению судебных приставов на 30 суток, начиная с 9 февраля. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Фото: iStock
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С самого утра все двери рынка опечатаны и закрыты, на них стоят пломбы. Как выяснилось, причиной временного закрытия рынка оказалось предоставление торговых мест иностранным гражданам, которые не были зарегистрированы так, как надо. Предписание о приостановлении деятельности рынка выдано Ленинским районным судом Краснодара на основании иска МВД по части 2, статьи18.16. КоАП РФ.

В службе судебных приставов добавили, что пломбы на опечатанных дверях Сенного рынка будут регулярно проверяться. За их повреждение и попытку проникнуть на территорию рынка в тот период, пока он не работает, предусмотрена уголовная ответственность.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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