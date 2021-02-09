В Крым придут снегопады и морозы до минус 15 градусов

В Крым после доминирования теплых средиземноморских воздушных масс в выходные дни придут морозы и снегопады. Холодная погода продержится всю следующую неделю. Об этом рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- На текущей неделе осталось совсем немного рабочих дней: и в предстоящие сутки днем температура воздуха +8+13, а ночью +4+9, временами пройдут дожди, - дала прогноз "РГ" Татьяна Любецкая. - Временами юго-западный ветер усиливается до очень сильных значений: например, сегодня он достигал 23 метров в секунду в горах, 18-20 на остальной территории.

В конце нынешней рабочей недели погода коренным образом изменится: через полуостров пройдет арктический холодный фронтальный раздел.

- Он резко понизит температуру воздуха: если в пятницу максимальная температура будет достигать плюс 10-11 градусов, то начиная с субботы и всю следующую неделю днем будет минус 4-9 градусов мороза, а ночью минус 5-10, а местами при выхолаживании - до минус 10-15. В субботу и воскресенье, 13 и 14 февраля, пойдет снег. На дорогах будет гололедица, и опять подует очень сильный северо-западный ветер до штормовых значений 20-25 метров в секунду. В Крым возвращается зима, хотя кто-то обещал теплый февраль...

Любецкая уточнила, что грядущие снегопады не позволят существенно наполнить водохранилища.

- Да, ситуация будет постепенно улучшаться, но нас не заметет - это не те снегопады, что приведут к образованию сугробов, в основном морозы и сильный ветер, - уточнила Татьяна Любецкая.