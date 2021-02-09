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09.02.2021 12:51
Рубрика: Происшествия

В Крыму накрыли крупный цех по производству суррогатного алкоголя

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В пригороде Симферополя правоохранители пресекли деятельность крупного подпольного цеха, производившего контрафактный алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым
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Производство находилось в одном из частных домов. Разлив фальсификата наладили двое жителей Белогорского района, там же предполагался и сбыт готовой продукции. Часть суррогата махинаторы намеревались реализовать также в крымской столице. Поэтому обыски проходили сразу в двух районах Крыма.

Полиция изъяла на месте преступления свыше 3,5 тонны спиртсодержащей жидкости, разнообразные красители, пищевые добавки, ароматизаторы, использовавшиеся для выпуска подделок дорогого алкоголя. Там же находились пятилитровые канистры с пахнущей спиртом жидкостью белого и коричневого цвета.

Что именно пытались разливать фальсификаторы - выяснит следствие. Как показала экспертиза, жидкость с добавлением спирта пищевому ГОСТ не соответствовала. Выпив такой "коньяк" или "водку", можно было не только получить отравление, но и лишиться жизни.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении двух крымчан. Им инкриминируется пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ, предусматривающий лишение свободы до шести лет. Задержанные признали свою вину.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Алкоголь и табак

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