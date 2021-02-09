В Крыму разрешили спортивные турниры на воздухе и публичные слушания

Глава РК Сергей Аксенов разрешил проводить в Крыму соревнования спортсменов на открытом воздухе и сходы граждан. Соответствующие изменения руководитель региона внес в свой указ о введении в республике режима повышенной готовности, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

Запрет больше не распространяется на соревнования на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов, а также официальные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных, республиканских и муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Аналогичное послабление распространяется и на выполнение нормативов ГТО. В таких мероприятиях разрешено участвовать не более 50 спортсменам при наполняемости спортсооружений не более 10 процентов.

Кроме того, глава республики разрешил при соблюдении необходимых профилактических и противоэпидемических мер и общеобязательных правил поведения проводить в Крыму собрания (конференции) в соответствии с учредительными документами организаций, а местным советам и главам муниципальных образований - публичные слушания.