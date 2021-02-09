В Крыму вырос спрос на загородные дома

В 2020 году в пандемию коронавируса интерес к аренде загородной недвижимости по всей стране вырос на 83,3 процента. В Крыму этот показатель стал выше на 74 процента. Максимальное увеличение спроса зафиксировано в Ленинградской области (в три раза), в Тверской области (в 2,9 раза), в Забайкальском крае (2,6 раза), рассказали в "Авито Недвижимость".

- Жители России активнее всего интересовались краткосрочной арендой недвижимости в своем или соседнем регионе. Во многом это объясняется желанием обезопасить себя от инфекции: путешественники в 2020 году предпочитали отдыхать там, куда можно добраться на личном транспорте с минимальным количеством контактов и жить изолированно, - поясняет руководитель направления краткосрочной аренды недвижимости "Авито" Артем Кромочкин.

Краснодарский край и Крым стали самыми популярными регионами у российских путешественников в 2020 году. Например, на южный берег Крыма еще весной в самоизоляцию массово поехали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири и других регионов. Имея возможность работать дистанционно, многие остались здесь на лето и осень.

При этом цены на аренду домов и коттеджей в 2020 году по сравнению с 2019-м по стране выросли на 14,3 процента. В Крыму - на 13 процентов, средняя цена составила 2 500 рублей в сутки.

Ограничительные меры в стране и мире серьезно повлияли на миграцию и задали тренд на внутренний туризм как альтернативу международным поездкам. Это, в свою очередь, не только способствовало сохранению рынка краткосрочной аренды недвижимости, который сильно пострадал во время локдауна, но и подтолкнуло его к дальнейшему развитию. Нынешний год, скорее всего, также будет годом внутреннего туризма в России, считают аналитики.

В Крыму зафиксирован рост спроса не только на аренду, но и на покупку загородной недвижимости.

- Число сделок купли-продажи загородной недвижимости значительно увеличилось за прошлый год, это связано с притоком людей в Севастополь и Крым. Вкладываются средства в развитие инфраструктуры региона, жители крупных городов России едут сюда из-за климата, некоторые покупают дачи, чтобы отдыхать здесь летом, - говорит руководитель отдела продаж АН "Триумф" Григорий Золотарев.

Подорожание загородной недвижимости эксперт объяснил ростом цен на квартиры на вторичном и первичном рынке и ограниченным предложением.

- Квартиры подорожали, и люди начали рассматривать альтернативу, загородные дома, и на них тоже выросли цены. Новых объектов на рынке мало. Одна из причин - еще не утвержден генплан Севастополя, люди боятся начинать строительство, ведь не исключено, что на этом месте запланирована трасса или другой объект инфраструктуры, поэтому дом могут выкупить по кадастровой стоимости и снести его, - поясняет Григорий Золотарев.

Эксперт не исключает, что цены на недвижимость будут расти и в этом году, по его словам, спрос уже превышает предложение.

Кстати

В Симферополе спрос на долгосрочную аренду квартир в 2020 году вырос на 38 процентов. Самыми востребованными, как и прежде, оказались однокомнатные квартиры, однако в течение года было также зафиксировано заметное увеличение интереса к сегменту студий. Средняя цена снизилась на 8 процентов и составила 22 000 рублей в месяц.