Региональная служба по тарифам Ростовской области откорректировала расценки на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2021 год. Регулировка прошла по принципу сообщающихся сосудов: в некоторых районах вывоз мусора подешевеет, а в некоторых станет дороже.

Как сообщил руководитель службы по тарифам Алексей Лукьянов, рост тарифов связан с реализацией утвержденных инвестиционных программ, которые предусматривают ввод в действие новых мусоросортировочных комплексов и новых экологически безопасных полигонов.

Больше всего цена снизится для потребителей, которых обслуживает Красносулинский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс, на 10,74 процента. Для жителей городов Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Шахты, а также Белокалитвинского,Каменского,Константиновского, Красносулинского, Октябрьского, Родионово-Несветайского и Усть-Донецкого района тариф составит 414 рублей 19 копеек за кубометр. Для сравнения: в прошлом году он составлял 464 рубля 1 копейку.

Относящиеся к Морозовскому МЭОКу потребители Милютинского, Морозовского, Обливского, Советского и Тацинского района будут тоже платить по сниженному на 1,14 процента тарифу, то есть 550 рублей 49 копеек вместо 556 рублей 82 копеек. И 46 копеек с кубометра мусора сэкономят потребители Сальского МЭОКа. А жители Егорлыкского, Зерноградского, Песчанокопского, Пролетарского, Сальского и Целинского района будут платить 483 рубля 46 копеек. Для остальных жителей региона тарифы вырастут с 1 июля. Цена увеличится на 2,98 - 5,4 процента для потребителей Неклиновского МЭОКа (Таганрог, Куйбышевский, Матвеево-Курганский и Неклиновский район), с 537,11 до 823,12 рубля.

Для жителей Ростова-наДону и Мясниковского района - с 425,83 до 664,65 рубля. В зоне Волгодонского МЭОКа (Волгодонск, Волгодонской, Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Мартыновский, Орловский, Ремонтненский, Семикаракорский, Цимлянский район) тариф увеличится с 504,55 до 669,73 рубля, в зоне Новочеркасского МЭОКа (Азов, Батайск, Новочеркасск, Азовский, Аксайский, Багаевский, Веселовский и Кагальницкий район) - с 416,25 до 428,64 рубля.

- Все тарифы экономически обоснованы, - отметил Алексей Лукьянов. Региональные операторы ТКО намерены вложить в строительство МЭОКов в Ростовской области более семи миллиардов рублей. В течение двух лет планируется завершить строительство семи МЭОКов, что позволит увеличить долю сортируемых отходов до 80 процентов, а идущих на переработку - до 37.

Актуально

По информации министерства ЖКХ Ростовской области, каждый житель региона производит от 300 до 600 килограммов твердых коммунальных отходов в год. Чиновники подсчитали, что больше всех мусорят жители Ростова-на-Дону, где жильцы многоквартирных домов накапливают 517,44 килограмма ТКО, а владельцы частных домов - 592,8 килограмма. Меньше всего отходов производят в сельской местности, 299,46 килограмма в год.