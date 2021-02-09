Видео: В Сочи мужчина сжег Rolls-Royce за 9 миллионов рублей

Ночью с 4 на 5 февраля на Курортном проспекте Сочи рядом с элитными жилищными комплексами загорелся дорогой и редкий автомобиль марки Rolls-Royce. Сумма ущерба предварительно составила больше 9 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, причиной возгорания машины стал поджог, подозреваемый уже задержан.

- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. 49-летнего приезжего из Новосибирской области стражи правопорядка задержали по месту проживания в городе Сочи и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - говорится в сообщении ведомства.

Пока мужчину проверяли в полиции, выяснилось, что он причастен к поджогу Камаза в Адлерском районе Сочи. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Если вина подозреваемого в поджоге будет доказана, то он может отправиться в колонию на срок до пяти лет. Сейчас мужчина заключен под стражу.