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09.02.2021 16:04

"РГ" и "Родину" читают

Текст: Татьяна Малицкая (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 28(8379)
Мы продолжаем рассказ о партнерах "РГ", начатый в номере за 27 января. Среди них есть и те, кто готов не только оформить подписку для своего учреждения, но и подарить "Российскую газету" ветеранам и пациентам медицинских учреждений.

Например, благодаря вниманию со стороны ФБУ "УРАЛТЕСТ" (и. о. генерального директора Юрий Суханов) совет ветеранов Исетской поселковой администрации ежедневно получает десять свежих номеров "РГ". Регулярно читают ее и сотрудники "УРАЛТЕСТа". А депутат Заксобрания Свердловской области Александр Серебренников подписал на 15 экземпляров ежедневной газеты, а также "РГ-Неделя" совет ветеранов из Полевского.

Уральские вузы выписали "РГ" для преподавателей и студентов

АО "НПО автоматики" (генеральный директор Андрей Мисюра) не первый год выписывает 50 комплектов "РГ" + "РГ-Неделя" для пациентов Свердловского областного психоневрологического госпиталя ветеранов войн. Такой же подарок сделал МБУ ЦГКБ № 6 индивидуальный предприниматель Александр Луканин. А ООО "ФОРЭС" (гендиректор Сергей Шмотьев) оформило подписку на 100 экземпляров комплекта "РГ" + "РГ-Неделя" для ОКБ № 1.

Особая признательность АО "ТРАНСНЕФТЬ-Сибирь", которое выписало ежемесячный исторический журнал "Родина" для школ Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В январе журнал уже поступил в библиотеки 330 школ. Мы уверены, что и преподаватели, и школьники по достоинству оценили такой подарок.

Мнения

Александр Серебренников, депутат Законодательного собрания Свердловской области:

- Не первый год читаю "Российскую газету", и она не перестает мне нравиться. Это одна из лучших общенациональных общественно-политических газет страны. На ее страницах публикуются законы и другие правовые акты Российской Федерации, объективно освещаются события не только российского и мирового, но и регионального значения. Знаю, что для многих пенсионеров "РГ" - глоток свежей информации, поскольку газета дает ответы на действительно жизненно важные вопросы. И, конечно, для большинства людей пожилого возраста газета остается привычным и пользующимся доверием источником информации.

Юрий Суханов, и. о. генерального директора ФБУ "УРАЛТЕСТ":

- "РГ" представляет собой редкое сочетание полезного и интересного. "УРАЛТЕСТ" - федеральное бюджетное учреждение, поэтому нам необходимо всегда иметь под рукой официальное издание, публикующее нормативно-правовые акты. Кроме того, материалы газеты отличают актуальность, взвешенный и профессиональный подход к подаче информации, объективная оценка событий. Лучшим подтверждением этому служит тот факт, что экземпляры свежего номера очень быстро разбирают сотрудники.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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