Жители городов и поселков Ямала и Мурманской области, где зимой главенствует черно-серо-белая палитра, сами добавляют пейзажу красок. В качестве холстов художники используют стены зданий, превращая их в настоящие произведения искусства.

Тот, кто был зимой на Крайнем Севере, хорошо знает, что такое полярная ночь: даже днем это явление воспринимается как густые сумерки, а есть дни, когда солнце над горизонтом не появляется вообще. Ученые говорят, что сколько бы человек ни прожил на Крайнем Севере, привыкнуть к полярной ночи почти невозможно. И реакция организма на нее - заторможенность и сонливость, либо, напротив, взвинченность. И почти у всех в это время снижается иммунитет и обостряются хронические болезни. Одна эстетическая радость от полярной ночи - северное сияние.

Среди способов, которые предлагают врачи для снижения влияния полярной ночи, - это раскрасить и подсветить дома и офисные здания в регионе. Создать, так сказать, северное сияние вручную. Так, в Надыме нынче раскрасят в разные цвета здания одного из микрорайнов. А поскольку фасады относятся к общему имуществу, сейчас, еще до начала работ, в домах проходит анкетирование, жильцов знакомят с проектом, что именно и в какие цвета планируется раскрасить. Судя по первой реакции жителей, решения им нравятся. Взамен сегодняшнего унылого и давящего серого им предложили стильное и радующее глаз оформление зданий.

Как отмечают врачи, эмоциональный настрой жителей во время пандемии, когда иммунитет снижен, не только затяжной полярной ночью, но и коронавирусом, особенно важен.

Проанализировав ситуацию, власти Нового Уренгоя решили, что улицы и фасады домов в городе недостаточно освещены. Сейчас в городе строится несколько зданий, на фасадах которых уже будет специальная северная подсветка. А застройщики новых пообещали разместить иллюминацию на уже построенных объектах. При этом в Салехарде и Губкинском уже сегодня подсвечены фасады даже самых простых деревянных зданий, чтобы полярная ночь не так сильно давила на организм.

- Крайний Север нас очень впечатлил! - поделился художник Валентин Товтин из Санкт-Петербурга, который несколько лет назад участвовал в проекте по раскраске домов в городе Заполярном Мурманской области. - В этом городе на доме на улице Юбилейной мы за шесть дней сделали красивый цветок. На мой взгляд, такого не хватает всем городам. Даже когда дома просто красят в яркие цвета, это уже красиво, не говоря о рисунках. У нас в России, к сожалению, это пока редкость.

Ученые говорят, что сколько бы человек ни прожил на Крайнем Севере, привыкнуть к полярной ночи почти невозможно

Тем не менее на Кольском полуострове уже можно насчитать десятки домов, украшенных рисунками. Власти региона оценили эту идею по достоинству. Провели студенческий конкурс эскизов "Арт-город". Сегодня идет работа над общим региональным цветовым дизайн-проектом.