На Среднем Урале снизилась смертность от онкозаболеваний

Уральские медики смогли, несмотря на пандемию, снизить смертность от злокачественных опухолей. По данным главврача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева, в 2020-м от рака умерло на 230 человек меньше, чем год назад.

В процентах цифра более скромная - два, но, если учесть, что в 2019-м показатели упрямо росли, нынешнюю ситуацию можно считать прорывом. К примеру, смертность среди пациентов, у которых выявили злокачественную опухоль в течение прошлого года, снизилась на 13 процентов. Это значит, что заболевание вовремя обнаружили, правильно диагностировали и начали эффективно лечить. Почти 60 процентов больных, у кого диагноз поставили еще пять лет назад, продолжают бороться с болезнью, в 2020-м их было на пять процентов меньше.

По мнению Владимира Елишева, положительной динамики удалось добиться благодаря планомерному внедрению в регионе передовых технологий лечения и диагностики.

- Оснащение современным оборудованием, новые схемы лечения не могли не сказаться на позитивных изменениях, - уверен глава онкодиспансера.

Одна из новинок - открытие в регионе центров амбулаторной онкологической помощи. Первые - в Верхней Пышме и Асбесте - за год приняли десятки тысяч пациентов. А недавно такой же центр заработал в Каменске-Уральском. Ежедневно за консультацией сюда обращается более двух десятков человек. По словам заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Александра Пименова, ключевая задача центра - аккумулировать в одном месте все необходимое для ранней диагностики рака. Для больных онкологического профиля организованы своя регистратура, картотека, дневной стационар на пять коек для проведения химиотерапии. Чтобы пройти полноценное обследование, необязательно ехать в Екатеринбург - все оборудование под рукой: маммограф, флюорограф, видеогастроскоп, видеобронхоскоп, бокс для разведения препаратов химиотерапии в стерильных условиях.

Отметим, что до 2024 года по нацпроекту "Здравоохранение" из бюджета Свердловской области на борьбу с онкологией выделили 800 миллионов рублей. По всему региону откроется 19 центров амбулаторной онкологической помощи.

Между тем

Свердловский онкодиспансер признан одним из лучших российских медучреждений по борьбе с раком. На сайте Российской организации онкопациентов в ходе голосования работа уральских врачей получила высочайшую оценку - они победили в четырех номинациях.

Награду главврачу онкоцентра Владимиру Елишеву вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Руководитель общебольничной службы Дмитрий Емельянов и завурологическим отделением Владимир Магер обошли коллег в номинации "Жемчужины профессии". А завпаллиативным отделением в поселке Верх-Нейвинском Ольга Клюкина отмечена в номинации "Не бойся, я с тобой. Лучшее в паллиативной службе".

Тем временем

В далекой тундре прямо в чуме приняла роды бригада врачей санитарной авиации Салехардской окружной клинической больницы.

Чтобы добраться до оленеводов-кочевников, медики сначала летели на вертолете, потом в метель при морозе минус 30 градусов несколько десятков километров двигались на снегоходе. Кроме набора медикаментов, у них был аппарат ИВЛ и кювез для новорожденных.

Схватки у роженицы начались раньше срока, на 33-й неделе беременности. Как говорят врачи, жены оленеводов хоть и состоят на учете у гинеколога, но на прием приезжают очень редко. До последнего помогают мужу в тундре, следят за детьми и в роддом отправляются в последний момент.

Чтобы роды прошли удачно, родные роженицы пожарче топили буржуйку, грели пеленки для малыша.

- Поскольку ребенок появился на свет раньше срока, пришлось создать условия, максимально схожие с внутриутробными. Но мы справились, - рассказала врач-неонатолог Наталья Фадеева.

Младенца и маму доставили в перинатальный центр. Весь путь до Салехарда маленький ямалец был подключен к аппарату ИВЛ. Благо, современное оборудование санавиации на Ямале позволяет проводить все необходимые манипуляции прямо на борту вертолета. Сейчас мама и малыш находятся под наблюдением медиков и чувствуют себя хорошо.