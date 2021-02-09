Результат теста на COVID-19 челябинцам сообщит автоинформатор

В Челябинской области разработали автоинформатор, который сократит время ожидания результатов теста на COVID-19 и избавит от необходимости посещения поликлиник. Теперь информация будет автоматически сообщаться на телефон, который во время сдачи теста оставит человек.

- Новое программное обеспечение возьмет информацию о результатах тестирования из электронной системы "БАРС", после чего автоматически свяжется с пациентом, - рассказали в пресс-службе минздрава региона. - Голосовой информатор не только сообщит результаты теста, но и даст рекомендацию, как быть в том случае, если тест положительный или требуется его пересдача. Для получения автозвонка сдавший тест на COVID-19 должен оставить письменное согласие.

"Цифровой медработник" в тестовом режиме начал работу еще 15 января. За это время операционная система совершила уже более 105 тысяч вызовов.

Польза нового сервиса очевидна. Он повышает оперативность и позволяет получить необходимую информацию бесконтактным способом, отметили в ведомстве.