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09.02.2021 09:39
Рубрика: Общество

Результат теста на COVID-19 челябинцам сообщит автоинформатор

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области разработали автоинформатор, который сократит время ожидания результатов теста на COVID-19 и избавит от необходимости посещения поликлиник. Теперь информация будет автоматически сообщаться на телефон, который во время сдачи теста оставит человек.

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- Новое программное обеспечение возьмет информацию о результатах тестирования из электронной системы "БАРС", после чего автоматически свяжется с пациентом, - рассказали в пресс-службе минздрава региона. - Голосовой информатор не только сообщит результаты теста, но и даст рекомендацию, как быть в том случае, если тест положительный или требуется его пересдача. Для получения автозвонка сдавший тест на COVID-19 должен оставить письменное согласие.

"Цифровой медработник" в тестовом режиме начал работу еще 15 января. За это время операционная система совершила уже более 105 тысяч вызовов.

Польза нового сервиса очевидна. Он повышает оперативность и позволяет получить необходимую информацию бесконтактным способом, отметили в ведомстве.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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