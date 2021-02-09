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09.02.2021 15:37
Рубрика: Экономика

Строители Среднего Урала заявили о нехватке иностранной рабочей силы

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Уральское объединение строителей, куда входит свыше 1800 компаний, направило письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, курирующему эту отрасль, с предложением снять ограничения на въезд для рабочих из СНГ.
Фото: Александр Корольков/РГ
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- Мы предлагаем расширить список лиц с правом на въезд в нашу страну иностранцами, задействованными в строительстве, по списку наиболее востребованных специальностей, - рассказал замдиректора по связям с общественностью организации Денис Снетков.

По оценкам застройщиков, сегодня дефицит рабочих кадров на рынке составляет 40-50 процентов. Если пройтись по Екатеринбургу и посмотреть возводящиеся объекты, то раньше разрыв между монолитчиком и каменщиком был 2 этажа, сейчас - от 5 до 7. Наиболее востребованы каменщики, отделочники, арматурщики, бетонщики. На них приходится 85 процентов всех заявок.

По словам Валерия Ананьева, председателя комитета по строительству Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, у лидеров рынка доля иностранных рабочих минимальна, однако мелкие подрядные и субподрядные организации привлекают мигрантов к низкоквалифицированному труду. Чем крупнее объем строительства в регионе, тем выше потребность в рабочей силе из-за рубежа.

- В рамках нацпроектов в Свердловской области поставлены масштабные задачи по строительству жилья, социальной инфраструктуры, возводятся объекты Универсиады. Невозможность привлекать иностранную рабочую силу может привести к росту себестоимости, что недопустимо. Поэтому профсообщество заинтересовано в сохранении достаточного трудового ресурса за счет приезжих, а также в эффективной политике повышения престижа рабочих специальностей среди жителей Урала, - подчеркнул он.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Уральские застройщики уже подключились к разработке в ФГУ "Паспортно-визовый сервис" процедуры организованного поиска, подготовки, тестирования и въезда в Россию рабочих из Узбекистана. Предполагается, что местные работодатели будут формировать списки вакансий под мигрантов и передавать их в уполномоченные агентства за рубежом. Те же в свою очередь займутся персонификацией желающих поработать на конкретном предприятии, оценкой их профессионального образования и уровня владения русским языком.

Кое-какой опыт в этом деле уже имеется. Осенью прошлого года на платформе Уральского колледжа технологий и предпринимательства стартовал новый образовательный проект: граждане Узбекистана, проживающие в Свердловской области, могли прослушать 72-часовой курс русского языка и такой же - по специальности "электромонтаж". Инициатором обучения выступило правительство Республики, координатором - союз World Skills Russia. По окончании учебы "студенты" смогут сдать экзамен по стандартам World Skills и получить Skills Passport.

Почему дефицит мигрантов поднимет цены на жилье

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