Уральские художники "врезали" один забор в другой

Новый архитектурный объект появился в Екатеринбурге на улице Мамина-Сибиряка. Он представляет собой плиту забора ПО-2, "застрявшую" в текстуре реального бетонного ограждения - подобно тому, как происходит "строительство" конструкций в компьютерных играх.

- Есть такая особенность при строительстве в стратегиях (как пример - SimCity, Warcraft) или в песочницах (Rust) - называется "наложение строений". Так происходит, когда одна постройка накладывается на другую. В этом случае строение, которое ты хочешь поставить, подсвечивается красным цветом, а игра сообщает: "can't place this here" - "здесь строить нельзя", - объясняет идею художник Андрей Колоколов.

Работой авторы хотели сказать, что в городе уже достаточно много ограждений, и возводить новые не стоит.

Артобъект создан в рамках фестиваля паблик-арта ЧӦ, является результатом совместной творческой работы команд SPEKTR и HotSingles. Художники тщательно моделировали и высчитывали правильное пересечение двух трехмерных объектов, чтобы создать полную иллюзию погружения в игру. Забор ПО-2 они выбрали не случайно: для авторов он символизирует, с одной стороны, устойчивость, с другой - непроходимость. Художники уверены: строительные ограждения могут быть более эргономичными.