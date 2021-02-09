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09.02.2021 14:47
Рубрика: Общество

Психолог: От чего зависит благополучие людей

Текст: Юлия Мякишева
Уральский психолог исследовала, насколько благополучными себя считают люди и от каких социально-демографических и психологических факторов это зависит.

Этой теме посвящена работа профессора кафедры общей и социальной психологии Уральского гуманитарного института УрФУ Ларисы Карапетян. Экспертный совет высшей аттестационной комиссии признал диссертацию лучшей за 2020 год.

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В основе работы лежит эмпирическое исследование, в котором приняли участие 4653 человека, все они - представители разных профессиональных категорий. На написание работы ушло почти 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

Оценка собственного благополучия, как выяснилось, зависит от наличия высшего образования, сферы деятельности человека, его личностных особенностей: жизнестойкости, устойчивости к профессиональному выгоранию, позитивного мышления, интеллекта, готовности к риску и других.

Оказалось, что среди представителей различных профессий высоко оценивают уровень своего благополучия сотрудники силовых структур и врачи - им состояние внутреннего равновесия дает возможность справиться со стресс-факторами трудовой деятельности. В меньшей степени считают себя благополучными представители производственной сферы - рабочие и инженерно-технические специалисты. Педагоги, преподаватели и психологи занимают промежуточную позицию.

Исследование также показало, что большая часть людей считает себя вполне благополучными. Мужчины оценивают свое внутреннее состояние более критично и осознанно. Что касается женщин, то их внутреннее благополучие, например, менее выражено в возрастном периоде до 30 лет.

Ученый также разработала новую методику для исследования этого показателя состояния человека и технологию оптимизации уровня эмоционально-личностного благополучия, которая была внедрена в силовые структуры и успешно там применяется.

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