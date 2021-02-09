В Челябинске из-за коммунальной аварии 50 домов остались без тепла

В Челябинске из-за ночной аварии на теплосетях отключено теплоснабжение в Советском районе. Его подача прекращена в четыре часа утра.

- Отопление и ГВС отключено в 41 жилом доме и девяти социальных объектах, - сообщили в пресс-службе мэрии. - На место проведения аварийно-восстановительных работ выехал начальник УЖКХ Александр Кочерещенко и директор МУП ЧКТС Роман Шершнев. Ситуация находится на постоянном контроле.

Стоит отметить, что из-за резкого похолодания температура воздуха в Челябинске прошедшей ночью упала до минус 28 градусов. Планируемое время завершения работ по устранению аварии - 12.00, отметили в мэрии.