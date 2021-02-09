В Югре удалили 20-сантиметровую опухоль из груди шестилетнего ребенка

Уникальную операцию провели врачи детской окружной больницы Нижневартовска: они удалили из груди шестилетнего мальчика опухоль размером 20 сантиметров.

По словам мамы ребенка, у него не было никаких проблем со здоровьем, поэтому, когда плановое УЗИ показало огромную кисту, удивились и медики, и члены семьи пациента.

По словам завотделением Ирины Назаровой, размеры опухоли были огромны, она в любой момент могла прорваться и погубить ребенка.

Медики выполнили дренирование кисты и забор жидкости из нее: анализ выявил атипичные клетки, характерные для злокачественных опухолей. Консилиум учел динамику развития заболевания и решил хирургически полностью удалить опухоль, а уже по результату гистологического исследования определиться с дальнейшей тактикой лечения.

"Уникальность данного случая в том, что опухоль таких больших размеров не оказывала практически никакого влияния на самочувствие ребенка, и ее удалось удалить эндоскопическим способом", - пояснили в департаменте здравоохранения Югры.

После операции у мальчика не было выраженного болевого синдрома, он быстро восстановился, и уже на вторые сутки его перевели в общую палату к маме.