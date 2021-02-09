Прокуратура Зауралья обжаловала решение Курганского городского суда, который рассмотрел уголовное дело директора предприятия "Лаура", обвинявшегося в мошенничестве. Суд признал предпринимателя невиновным, хотя разбирательство зафиксировало: его бизнес, как и прочих продавцов косметики Desheli, был насквозь пропитан обманом. Но это, по трактовке суда, маркетинговые ходы.

Схема подобных продаж хорошо известна: женщин зазывают на якобы бесплатные косметологические процедуры, используя изощренное психологическое давление, вынуждают приобретать в кредит дорогостоящие наборы средств, которые якобы способны кого угодно омолодить.

В Кургане был свой вариант: клиенткам продавали двухлетний абонемент на лечебные процедуры, а наборы средств по домашнему уходу за кожей как бы входили в стоимость абонемента и должны были усиливать эффект процедур. Одурманенные "маркетинговыми ходами" женщины, подписывая кредитные договоры, думали, что приобретают именно услуги, но оказалось - все те же упаковки с косметикой. Как водится в таких случаях, поначалу фирма, не имевшая в штате не то что врачей, но даже специалистов со средним медицинским образованием, отказывалась забирать товар и возвращать деньги. После акций протестов, устроенных обманутыми в центре города, полиция возбудила уголовное дело, и продавцы стали сговорчивее.

Не доказано, что подчиненные, и правда обманщики, действовали с ведома руководителя

Курганский суд добавил к истории одну важную деталь. Изъятые наборы Desheli, Soleimer и Elevation Time Stops следователи отправили на экспертизу. В лаборатории пришли к выводу, что кремы и маски не только не обладают лечебным эффектом, но и опасны: некоторые из компонентов способны вызывать дерматиты, проблемы с репродуктивной системой и даже рак. Специалисты московской АНО "Судебный эксперт" указали: рыночная стоимость каждого набора равна нулю - они совершенно бесполезны и лишены потребительской стоимости. Soleimer признан экспертами токсичным, а дефекты упаковки позволили сделать вывод, что косметика произведена не на современном заводе, а кустарно либо имеет мелкофабричное происхождение. В составе третьего набора, Elevation Time Stops, специалисты челябинского НИИ судебной экспертизы СТЭЛС обнаружили инородные тела, грязь и посторонние волокна. Ингредиенты, указанные на упаковках, не соответствуют фактическим, а сама косметика нарушает требования технического регламента "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".

Однако нести уголовную ответственность по статье о мошенничестве предприниматель, посчитал суд, не может. Если коротко, вот почему. Не доказано, что его подчиненные, и правда сплошь обманщики, действовали с ведома руководителя, что он знал о реальном качестве кремов, - это выяснилось только после экспертиз. Не доказан изначальный злой умысел предпринимателя. И главное - признаков мошенничества нет. Если бы с дам брали деньги, но не собирались ничего давать взамен, тогда да! А тут были чудесные чемоданчики! То, что в чемоданчике не средства ухода и даже не косметика, а нечто дешевле упаковки, что торговое предприятие выдавало себя за оздоровительный центр, - это просто маркетинговые шаги, уловки, гражданско-правовые отношения.

По версии следствия, руководитель фирмы похитил у 155 жительниц Кургана и области более 9,5 миллиона рублей. Но, как выясняется, заработал. Наборы израильской косметики покупали в Гонконге за две тысячи рублей, продавали по 50-60 тысяч, а с учетом банковских процентов обходились клиенткам еще на 10 тысяч дороже. Суд разбирался в событиях 2014-2016 годов. Четыре года потребовалось на расследование и судебное следствие в первой инстанции. Теперь дело рассмотрит суд в другом составе.