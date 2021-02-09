Решетников посоветовал малому бизнесу актуализировать ОКВЭДы

Правительство по поручению президента прорабатывает дополнительные адресные меры поддержки малого и среднего бизнеса, критериями получения помощи останутся ОКВЭДы еще не восстановившихся отраслей, рассказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе "Правительственного часа" в Госдуме.

В прошлом году доступ к антикризисным программам для пострадавших отраслей (общепит, транспорт, гостиницы, фитнес, бытовые услуги и т.д.) распределялась по ОКВЭД, и тогда оказалось, что у многих компаний эти коды не соответствовали реальному профилю деятельности.

По словам Решетникова, многие предприниматели уже актуализировали свои ОКВЭДы -за 2020 год их поменяли свыше 220 тыс. компаний, это в два раза больше, чем было в 2019 году. "И, конечно, в новых программах поддержки мы будем уже опираться на эти актуализированные виды деятельности", - сказал министр. Инструмент идентификации бизнеса может понадобиться в любой момент, добавил он.