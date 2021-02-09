Решетников: Реальные доходы граждан должны расти темпами 2,5% в год

Реальные доходы граждан должны расти темпами не ниже 2,5% в год, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе "Правительственного часа" в Госдуме.

"Основа нашего экономического развития - устойчивый рост доходов населения. Его вклад в ускорение роста экономики больше половины", - сказал Решетников.

По его словам, крайне важно как можно скорее восстановить докризисную занятость, обеспечить рост производительности труда и на этой основе рост заработных плат. Восстановлению предпринимательских доходов должны содействовать программы поддержки МСП.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом инфляции и обязательных платежей) за 2020 год сократились на 3,5% после роста на 0,1% и 1% в 2018 и 2019 годах. При этом, по всей видимости, сокращение произошло за счет предпринимательских доходов и доходов от собственности (снижение процентных ставок), тогда как реальные зарплаты выросли (на 2,2% по итогам 11 месяцев), соцвыплаты также увеличились.