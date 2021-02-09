Решетников: Ставка ипотеки должна зависеть от доходов населения

Решение о продлении льготной ипотеки должно приниматься с учетом доходов населения в каждом регионе. Это подчеркнул глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в Госдуме.

Льготная ипотека под 6,5% вызвала локальные перегревы рынка в ряде регионов, отметил министр. Особенно это заметно на Дальнем Востоке, где ипотека вызвала большой рост цен на жилье. При продолжении программы льготной ипотеки надо учитывать локальную ситуацию - не просто уровень цен на жилье, но кому доступна ипотека, исходя из данных о заработной плате в регионе.

Возможно, следует привязать ставку ипотеки к уровню зарплат в регионах, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин: допустим, при ставке в Москве в 6,5% в другом регионе с низкой зарплатой она могла бы быть 3%.

Вместе с тем Решетников отметил, что программа льготной ипотеки в целом крайне эффективна и поддержала отрасль.