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Текст:   Марина Трубилина 
15:08 09.02.2021

Решетников: Ставка ипотеки должна зависеть от доходов населения

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Решение о продлении льготной ипотеки должно приниматься с учетом доходов населения в каждом регионе. Это подчеркнул глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в Госдуме.

Фото: Виктор Погонцев
Ипотека в Москве стала выгоднее аренды

Льготная ипотека под 6,5% вызвала локальные перегревы рынка в ряде регионов, отметил министр. Особенно это заметно на Дальнем Востоке, где ипотека вызвала большой рост цен на жилье. При продолжении программы льготной ипотеки надо учитывать локальную ситуацию - не просто уровень цен на жилье, но кому доступна ипотека, исходя из данных о заработной плате в регионе.

Возможно, следует привязать ставку ипотеки к уровню зарплат в регионах, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин: допустим, при ставке в Москве в 6,5% в другом регионе с низкой зарплатой она могла бы быть 3%.

Вместе с тем Решетников отметил, что программа льготной ипотеки в целом крайне эффективна и поддержала отрасль.

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