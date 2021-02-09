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09.02.2021 18:24
Рубрика: Власть

РФ впервые за 30 лет не примет участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам

Текст: Сергей Птичкин
Минобороны России впервые за 30 лет не будет принимать участие в семинаре ОБСЕ по военным доктринам. О демарше сообщил глава делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.
Фото: Omar Marques / SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Фото: Omar Marques / SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фото: Omar Marques / SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Это связано с тем, что расширение НАТО трактуется как сдерживание России. Его заявление публикует РИА Новости.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По словам Гаврилова, американцы нас приглашали, мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений и полетами разведывательных самолетов, Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре. Кстати, впервые за 30 лет.

Наша страна всегда относилась в высшей степени лояльно ко всем инициативам Запада по контролю над вооружением и укреплению военной безопасности в Европе. Но всему есть предел. Все годы, минувшие после развала СССР, военно-политический блок НАТО расширяется, вплотную приблизившись к границам Российской Федерации. Наша страна и в Европе, и в США постоянно представляется потенциальным агрессором. Антироссийская истерика уже похожа на какую-то паранойю. В такой обстановке участие России в обсуждении неких военных доктрин становится бессмысленным.

Впрочем, по словам Гаврилова, российская делегация примет участие в переговорах по контролю над вооружениями в "заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам".

Семинар проходит в нынешнем году 9-10 февраля в дистанционном формате. Его организуют США как председатели форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Семинар проходит раз в пять лет.

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