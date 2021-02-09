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09.02.2021 11:07
Рубрика: Общество

РФПИ: Заявка на регистрацию "Спутника V" в ЕС была подана 29 января

Текст: Ирина Невинная

РФПИ уточнил информацию по процедуре прохождения регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС. Ранее СМИ со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщили, что проведены научные консультации, предшествующие подаче заявки, однако сама заявка еще не подана.

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"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на участие в научной консультации по поводу вакцины Sputnik V 22 октября 2020 года.

Представители фонда, разработчики вакцины Sputnik V и представители ЕМА провели такую научную консультацию 19 января 2021 года.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины Sputnik V в Европейском Союзе 29 января 2021 года и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review)", - говорится в сообщении РФПИ.

Также в РФПИ подчеркивают, что "Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA".

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса

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