РФПИ: Заявка на регистрацию "Спутника V" в ЕС была подана 29 января

РФПИ уточнил информацию по процедуре прохождения регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС. Ранее СМИ со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщили, что проведены научные консультации, предшествующие подаче заявки, однако сама заявка еще не подана.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на участие в научной консультации по поводу вакцины Sputnik V 22 октября 2020 года.

Представители фонда, разработчики вакцины Sputnik V и представители ЕМА провели такую научную консультацию 19 января 2021 года.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины Sputnik V в Европейском Союзе 29 января 2021 года и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review)", - говорится в сообщении РФПИ.

Также в РФПИ подчеркивают, что "Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA".