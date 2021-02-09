Роскомнадзор запустил мобильное приложения для жалоб на запрещенный контент

Роскомнадзор начал бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Цель приложения "РКН" - повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

К противоправному контенту, распространение которого в Сети законодательно запрещено, относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т.д. Они включаются в Единый реестр запрещенных сайтов.

Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено более 2,7 млн сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство.

Версию для Android и iOS уже можно скачать в Google Play и App Store соответственно.