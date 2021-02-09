Роспатент рассматривает девять заявок по новым вакцинам от COVID-19

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассматривает девять заявок на выдачу патентов по новым вакцинам от коронавируса.

"С начала пандемии было подано всего 16 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По семи заявкам выданы патенты. Среди этих заявок одна подана иностранным разработчиком, но она находится еще на стадии рассмотрения", - рассказал "РИА Новости" глава Роспатента Григорий Ивлиев.

При этом он уточнил, что на одну вакцину может быть выдано несколько патентов. Как, например, на препарат "Спутник V". Вакцина центра Гамалеи - это несколько запатентованных изобретений: вещество, состав первого и второго компонента вакцины, способ применения и так далее.

Всего же, по словам Григория Ивлиева, с начала пандемии коронавируса в России запатентовали 159 технологий по борьбе с вирусами и сопутствующими заболеваниями. Чаще всего в прошлом году документы на получение патентов подавали фармацевтические компании. Так, в 2020 году число заявок на изобретения увеличилось на 22% по сравнению с 2019 годом. В общей сложности за прошлый год году было подано 1575 заявок в области фармацевтики, а в 2019 году - 1292 заявки.