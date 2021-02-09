Российская и китайская вакцины доказали свою высокую эффективность

Ведущий медицинский журнал The Lancet недавно опубликовал промежуточные результаты третьего этапа испытаний российской вакцины "Спутник V", эффективность которой составила 91,6 процента, сообщает life.ru. В то же время Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Сербия, Марокко, Венгрия и Пакистан одобрили китайскую вакцину от компании Sinopharm. Боливия, Турция, Индонезия, Бразилия и Чили одобрили и начали применять другую китайскую вакцину, от компании Sinovac. А более десятка стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки получат российский "Спутник V", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: EPA-EFE/SHAHZAIB AKBER
Как отмечает издание, в разгар масштабной нехватки вакцин и задержек поставок Франция, Испания и Германия начали обсуждать возможность приобретения китайских или российской вакцин. Непростая ситуация с препаратами от CОVID-19, похоже, заставила страны отказаться от предубеждения в отношении вакцин, сделанных не на Западе.
Авторы статьи отмечают, что китайский и российский препарат доказал свою высокую эффективность, и подчеркивают: с помощью этих вакцин можно решить проблему их нехватки во всем мире.