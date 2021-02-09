Российская и китайская вакцины доказали свою высокую эффективность

Как отмечает издание, в разгар масштабной нехватки вакцин и задержек поставок Франция, Испания и Германия начали обсуждать возможность приобретения китайских или российской вакцин. Непростая ситуация с препаратами от CОVID-19, похоже, заставила страны отказаться от предубеждения в отношении вакцин, сделанных не на Западе.

Авторы статьи отмечают, что китайский и российский препарат доказал свою высокую эффективность, и подчеркивают: с помощью этих вакцин можно решить проблему их нехватки во всем мире.