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09.02.2021 21:45
Рубрика: Спорт

Приоткрыли Австралию

Медведев, Рублев и Хачанов с побед стартовали в Мельбурне
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Первая ракетка России и четвертый номер мирового рейтинга Даниил Медведев выиграл 15-й матч подряд. Он одержал победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии, который стартовал на кортах Мельбурн-парка.
Даниил Медведев считает, ему повезло. Во-первых, он мог тренироваться на карантине. А во-вторых, на пользу пошла успешная игра на ATP Cup. Фото: ATP Cup

Для Медведева эта уверенная и успешная серия - самая продолжительная в карьере. В последний раз Даниил проигрывал на турнире в столице Австрии Вене в октябре 2020 года. Потом в концовке сезона были две великолепные недели на "Мастерсе" в Париже и на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Но даже после новогодней паузы и 14-дневного австралийского карантина россиянин не сбавил хода. Прямо накануне Australian Open Медведев в составе сборной России выиграл командный турнир ATP Cup, снова не потерпев ни одного поражения. Причем среди побед Даниила - десять над соперниками из топ-10 рейтинга.

Первый соперник Медведева по Открытому чемпионату Австралии канадец Вашек Поспишил занимает только 63-е место в рейтинге, но когда-то был четвертой ракеткой мира. Впрочем, и сейчас считается опасным соперником. Поэтому были разговоры, что Медведеву не повезло с жеребьевкой. Но, к счастью, Даниил не испытал проблем в матче с Поспишилом - 6:2, 6:2, 6:4. Правда, канадец был не на пике формы. Он не мог нормально тренироваться из-за строгого карантина и травмы спины.

- Когда ты не играешь на протяжении трех недель, сложно показывать свой лучший теннис. В этом плане мне повезло. Если честно, помогло, что мы не проиграли ни одного матча на ATP Cup, - приводит слова Медведева пресс-служба Australian Open. - Хотя, с другой стороны, я провел много сложных матчей с игроками из топ-10 рейтинга, а финал турнира прошел в воскресенье. Поэтому я сам не знал, что будет с физикой. Рад, что смог завершить встречу быстро. Чувствую себя отлично, посмотрим, как будет дальше.

Следующим соперником Медведева станет испанец Роберто Карбальес Баэна, который на старте в четырех сетах обыграл венгра Атиллу Балажа (7:5, 3:6, 6:2, 6:3).

Другие наши теннисисты также преодолели первый круг Australian Open. Восьмая ракетка мира Андрей Рублев выбил из борьбы немца Янника Ханфманна (6:3, 6:3, 6:4). На очереди - бразилец Тьяго Монтейро.

Фото: EPA
Даниил Медведев и Андрей Рублев принесли сборной России победу на ATP Cup

Карен Хачанов, посеянный на турнире под 19-м номером, обыграл хозяина кортов Александара Вукича, получившего уайлд-кард от организаторов, со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. Карен дольше всех из россиян пробыл на корте - 3 часа 6 минут. Видимо, участие в ATP Cup действительно пошло Медведеву и Рублеву на пользу.

- Благодаря ATP Cup я быстро адаптировался к корту. Поэтому я чувствую себя здесь очень хорошо, - цитирует Reuters Рублева, который лишь подтвердил слова Медведева. - Я немного нервничал, ведь этот матч был первым на турнирах "Большого шлема" в этом году. Поэтому вначале был слегка напряжен, но в середине первого сета уже контролировал матч.

Что касается наших девушек, то еще три россиянки прошли во второй круг. Екатерина Александрова обыграла итальянку Мартину Тревизан (6:3, 6:4), Людмила Самсонова - испанку Паулу Бадосу (6:7, 7:6, 7:5). А Светлана Кузнецова, которая, кстати, также провела две недели на жестком карантине, легко справилась с чешкой Барборой Стрыцовой (6:2, 6:2). Выбывает Маргарита Гаспарян. Она не смогла оказать сопротивления испанке Гарбинье Мугурусе (4:6, 0:6). Теперь на чемпионку двух "Больших шлемов" попадает Самсонова.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"

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