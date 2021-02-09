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Российские ученые планируют пополнить таблицу Менделеева тремя элементами

09.02.2021 / 19:06
Текст: Юрий Медведев
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Год науки и технологий ученые Объединенного института ядерных исследований планируют исследовать свойства 114, 115, 118 элементов, чтобы в следующем году попробовать открыть новые элементы - 119, 120, 121. Об этом сообщил директор института Григорий Трубников.

Фото: Журнал "Кот Шрёдингера"
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Кроме того, в марте на Байкале начнет работать самый крупный в северном полушарии нейтринный телескоп. Это находящиеся в толще байкальской воды множество специальных детекторов с эффективным объемом около 0,45 кубического километра.

По объему эту установку можно было сравнить с несколькими сгруппированными небоскребами Москва-Сити, а длиной она примерно в две Останкинские телебашни. Нейтрино считается одной из самых загадочных элементарных частиц, с которой связывают существование "темной материи".

Фото: istock
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