Российские ученые планируют пополнить таблицу Менделеева тремя элементами

В Год науки и технологий ученые Объединенного института ядерных исследований планируют исследовать свойства 114, 115, 118 элементов, чтобы в следующем году попробовать открыть новые элементы - 119, 120, 121. Об этом сообщил директор института Григорий Трубников.

Кроме того, в марте на Байкале начнет работать самый крупный в северном полушарии нейтринный телескоп. Это находящиеся в толще байкальской воды множество специальных детекторов с эффективным объемом около 0,45 кубического километра.

По объему эту установку можно было сравнить с несколькими сгруппированными небоскребами Москва-Сити, а длиной она примерно в две Останкинские телебашни. Нейтрино считается одной из самых загадочных элементарных частиц, с которой связывают существование "темной материи".