Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Вторая ракетка России Андрей Рублев без проблем выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Барьер первого круга также преодолели Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова и Людмила Самсонова.

Соперником Рублева был Янник Ханфман из Германии. Россиянин добился победы в трех партиях - 6:3, 6:3, 6:4, затратив на встречу час и 43 минуте. Рублев сделал 17 эйсов. Во втором круге россиянин сыграет с представителем Бразилии Тьяго Монтейро.

Екатерина Александрова в двух сетах нанесла поражение представительнице Италии Мартине Тревизан - 6:3, 6:4. Следующей соперницей россиянки станет победительница встречи Чжэн Сайсай (Китай) - Барбора Крейчикова (Чехия).

Непростую победу одержала Людмила Самсонова. В первом круге она встречалась с испанкой Паолой Бадосой. Этот матч продолжался более двух с половиной часов. Соперницы обменялись победами на тай-брейках, а в третьей партии при счете 5:5 Самсоновой удалось выиграть два гейма подряд. Следующей соперницей Самсоновой будет еще одна испанка - посеянная под 14 номером Гарбинье Мугуруса, которая в первом раунде победила другую россиянку, Маргариту Гаспарян.

Многоопытная Светлана Кузнецова также пробилась во второй круг. Она победила Барбору Стрыцову из Чехии - 6:2, 6:2. В следующем матче россиянка сыграет с 11-й ракеткой турнира Белиндой Бенчич из Швейцарии.