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09.02.2021 08:13
Рубрика: Спорт

Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Текст: Максим Домчев
Фото: Brandon MALONE / AFP Фото: Brandon MALONE / AFP
Фото: Brandon MALONE / AFP

Вторая ракетка России Андрей Рублев без проблем выиграл стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Барьер первого круга также преодолели Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова и Людмила Самсонова.

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Соперником Рублева был Янник Ханфман из Германии. Россиянин добился победы в трех партиях - 6:3, 6:3, 6:4, затратив на встречу час и 43 минуте. Рублев сделал 17 эйсов. Во втором круге россиянин сыграет с представителем Бразилии Тьяго Монтейро.

Екатерина Александрова в двух сетах нанесла поражение представительнице Италии Мартине Тревизан - 6:3, 6:4. Следующей соперницей россиянки станет победительница встречи Чжэн Сайсай (Китай) - Барбора Крейчикова (Чехия).

Непростую победу одержала Людмила Самсонова. В первом круге она встречалась с испанкой Паолой Бадосой. Этот матч продолжался более двух с половиной часов. Соперницы обменялись победами на тай-брейках, а в третьей партии при счете 5:5 Самсоновой удалось выиграть два гейма подряд. Следующей соперницей Самсоновой будет еще одна испанка - посеянная под 14 номером Гарбинье Мугуруса, которая в первом раунде победила другую россиянку, Маргариту Гаспарян.

Многоопытная Светлана Кузнецова также пробилась во второй круг. Она победила Барбору Стрыцову из Чехии - 6:2, 6:2. В следующем матче россиянка сыграет с 11-й ракеткой турнира Белиндой Бенчич из Швейцарии.

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