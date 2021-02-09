У госорганов должны быть полномочия по блокировке мошеннических сайтов еще до решения суда. Такое предложение во вторник высказала член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Мошенники переместились в Сеть. Фото: Сергей Михеев

По ее словам, в 2020 году появилось колоссальное количество мошеннических и фишинговых ресурсов. "Речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени правительства. На них ведут рекламные объявления в YouTube, Facebook, Instagram, Google с изображениями первых лиц государства и известных телеведущих", - цитирует РИА Новости общественницу.

В конце прошлого года волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили в поисковике Google рекламу сайтов о продаже наркотиков, а также запрещенного БАДа. Кроме того, в поиске Google нашлась реклама "компенсационных выплат для россиян" с фотографиями первых лиц государства.

В ходе пандемии коронавируса мошенничество с использованием интернета, по словам Мизулиной, достигло небывалого размаха. Десятки тысяч россиян стали жертвами мошенников, особенно пожилые граждане и подростки.

Мизулина считает: борьбе с мошенниками мешает тот факт, что ограничение доступа к ним возможно только по решению суда. "Если сделать систему координации органов власти более действенной, то и борьба с мошенниками будет вестись эффективнее", - уверена она.

Руководитель Лиги безопасного интернета добавляет, что необходимо произвести соответствующие законодательные изменения, чтобы досудебная блокировка сайтов мошенников стала доступна.

Подобные нормы, по словам Екатерины Мизулиной, сегодня эффективно работают в ряде других стран, например в Германии.

Ранее в МВД констатировали, что при общем снижении показателей преступности фиксируется резкий рост числа мошенничеств, совершаемых с помощью интернета и мобильной связи.

При этом не все соглашаются, что досудебная блокировка сайтов окажется эффективной мерой.

Представитель Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев не исключил, что такая мера приведет к злоупотреблениям и станут блокировать не только сайты мошенников, но и чем-то не угодившие контролерам ресурсы.

"Это не нужно, ведь фишинговые сайты, особенно те, которые воруют относящуюся к финансам информацию, и так блокируются достаточно быстро, их домены разделегируются. У Центробанка в том числе есть такая функция, и алгоритмы давно функционируют положительно. Это избыточная регуляторика, она на сегодняшний день не очень нужна", - пояснил интернет-омбудсмен.

К ведущим соцсетям у представителей Лиги безопасного интернета претензии не только по части мошенников, но и в связи со случаями размещения там противоправного контента.